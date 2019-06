Veľký deň pre Tomáša Marcinka: Po titule sa stihol aj oženiť

Na tento rok určite nezabudne! Hokejový reprezentant Tomáš Marcinko (31) sa v apríli tešil z českého titulu v drese Třinca a pred pár dňami stihol aj prestúpiť do stavu manželského. Na zámku v Halíči si po dvoch rokoch vzťahu zobral za manželku Vladimíru.

Skúsený útočník sa oženil po roku od zásnub so sympatickou Vladimírou, ktorá je poradkyňou prezidenta Andreja Kisku. „Ako sa hovorí, že do roka a do dňa, tak sa nám to aj podarilo. Pred rokom sme mali zásnuby v Portugalsku a teraz sme už svoji. Svadba prebehla super, všetko vyšlo, takže sme spokojní,“ vyjadril se pre Nový Čas čerstvý mladoženáč Marcinko, ktorý sa už pripravuje na novú sezónu.

„Už makám, preto aj svadobná cesta bude trošku neskôr. Pôjdeme opäť na pár dní do Portugalska, teda na miesto, kde sme sa aj zasnúbili a potom ešte plánujeme dovolenku na gréckom ostrove Kos,“ dodal Marcinko.