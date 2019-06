Tínedžerka sa začala stretávať so starším bohatým mužom: Z druhého rande prišla otrasená

Mladá Austrálčanka Leila mala 18 rokov, keď sa prihlásila na zoznamku, ktorá spája mladé atraktívne ženy so staršími bohatými mužmi.

Tí im spoločnosť na večeriach či stretnutiach v súkromí oplácajú peniazmi či drahými darmi. Aj tínedžerka so Sydney si takto našla svojho ,,Sugar Daddyho“, no nečakala, čomu bude čeliť na druhom rande. Muž ju vyzdvihol autom a povedal jej, že idú do neďalekej reštaurácie.

,,Keď sme však okolo reštaurácie bez zastavenia prešli, pýtala som sa, čo sa deje. Zamkol dvere na aute a povedal ,nuž, ideš so mnou domov´,“ rozprávala Leila v programe Nine´s 60 Minutes na televízii 9 News. Keď prišli k boháčovi domov, vyžadoval od nej sex so slovami: ,,Toto očakávam za peniaze, ktoré ti dávam“.

Leila sa však nátlaku odmietla poddať a tak ju muž odviezol na vlakovú stanicu. O incidente vtedy zahanbená žena nikomu nepovedala, sťažovala sa však na stránke, vďaka ktorej sa s mužom zoznámila. Vysvitlo, že predtým sa už naňho sťažovalo 9 iných žien, tak mu bol na stránku zakázaný prístup.