Zvrat v prípade krvavej drámy na Obchodnej ulici: Kam presunuli útočníka Martina?

Krvavá dráma sa odohrala na Obchodnej ulici v Bratislave v piatok (31.05) popoludní.

Prí zásahu proti ozbrojenému polícia poranila aj 15-ročné dievča. Podľa informácii portálu tvnoviny.sk , tínedžerku cez víkend prepustili z nemocnice. Incident, ktorý vyústil do streľby na Obchodnej ulici v Bratislave, sa začal pred Ministerstvom financií SR na Štefanovičovej ulici. Útočník sa chcel násilím dostať do budovy ministerstva, kde pobodal príslušníka finančnej správy.

Portál ďalej dodal, že útočníka Martina Hrdličku mali presunúť na psychiatrické oddelenie. Muža obvinil policajný vyšetrovateľ z prečinu výtržníctva v súbehu so zločinom útoku na verejného činiteľa.

"Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal obvinený, 34-ročný Martin H. z Bratislavy, krátko po 15.00 h na Štefanovičovej ulici v Bratislave hodiť neznámy predmet do vstupných dverí budovy ministerstva a následne fyzicky napadnúť príslušníka MF SR. Tohto mal nožom bodnúť do ramena a do oblasti brucha," pripomenula polícia.