Odborníci sa zhodujú : Bez inovácií sa slovenské zdravotníctvo ďalej nepohne

Technologické inovácie robia život pohodlnejší, šetria nám peniaze či námahu. Inovácie v medicíne však prinášajú ešte viac: zachraňujú životy.

Odborníkov sme sa pýtali: Ako sme na tom s inováciami v Slovenskom zdravotníctve a čo znamenajú inovácie pre životy pacientov?

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.

– primár Oddelenia klinickej imunológie a alergiológie, UNM

- víťaz súťaže TOP inovácie v zdravotníctve 2018

Bez inovácií nie je možné udržať rýchly krok vývoja medicíny v súlade so zahraničím. Vzhľadom na finančnú náročnosť niektorých druhov inovatívnej liečby je jej príchod na Slovensko komplikovanejší a zdĺhavejší. Na viac máme najmä z hľadiska zrýchlenia dostupnosti inovatívnych možností pre pacientov. Tie zásadne menia manažment ochorenia a pacientom dávajú novú nádej.

Pavol Čekan, PhD.

– CEO medicínskeho startupu MultiplexDX

V prevencii, diagnostike a liečbe slovenské zdravotníctvo väčšinou „iba“ preberá zlaté štandardy zo zahraničia. Chýba nám experimentálna, diagnostická liečba, kde sú hlavnou doménou práve inovácie. Mať ich na Slovensku by znamenalo, že systém je pripravený a schopný bojovať o život pacienta aj v tom najťažšom štádiu choroby. Na zahraničných príkladoch vidíme, že sa to dá ak budú inovácie prioritou.

prof. PharmDr. Ján Kyselovič CSc.

– vedúci Jednotky klinického výskumu vnútorného lekárstva LF UK

Potrebujeme väčšiu podporu a prepojenie experimentálneho, biomedicínskeho výskumu s klinickou praxou. Niečo ako, keď v seriáli Dr. House stanovil diagnózu a poruke mali hneď prístroj, ktorý zanalyzoval bunky, gény, tkanivá pacienta. Tie prístroje sú síce drahšie, ale v dlhodobom horizonte sa to oplatí.

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

–hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu, prednosta onkologickej kliniky LF UK a NOÚ

Aplikácia najnovších poznatkov do klinickej praxe má nepochybne vplyv na výsledky zdravotnej starostlivosti a treba priznať, že Slovensko tu má priestor na rast. Podmienkou je kontinuálna podpora vedy a výskumu. Zahraničná skúsenosť ukazuje, že pracoviská aktívne v oblasti vedy a výskumu majú výrazne lepšie výsledky, čo sa týka zdravotnej starostlivosti, oproti pracoviskám vedecky neaktívnym.

MUDr. Gabriela Chowaniecová

– onkologička, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada v Nitre

V oblasti onkológie prichádzajú inovácie neustále. Často sa stáva, že kým sa niečo stihne publikovať, tak už to nie je úplne aktuálne, lebo stihne prísť niečo nové. Keď rozmýšľam o hodnote inovácii, tak počujem slová mojej pacientky, ktorej imunoterapia dala takmer dva roky kvalitného života: „Pani doktorka, ak budete mať zase nejaký výskum, už vopred súhlasím s účasťou v ňom“.

MUDr. Ľuboš Roháč

– kardiológ, Kardiocentrum v Nitre

Mám pocit, že inovácie prichádzajú pomaly a zaostávame v ich využívaní oproti ostatným európskym krajinám. Inovácie niečo stoja, no okrem veľkého benefitu pre pacientov aj zdravotníkov, by v dlhšom horizonte znamenali aj úsporu financií. Moderné postupy by mali byť v záujme každého zdravotníckeho zariadenia a efektivita liečby by mala byť hlavným kritériom kvality.

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

– reumatológ, NÚRCH v Piešťanoch

Posun, ktorým reumatológia prešla za posledných 20 rokov, je obrovský. Osud pacientov sa mení neustále k lepšiemu. Okrem ľudí, ktorí týmto ochorením trpia, to prospieva aj celej spoločnosti. Ľudia nemusia ísť do invalidného dôchodku. Namiesto záťaže na verejné financie, tým vytvárajú hodnotu.

RNDr. Imrich Barák, DrSc.

– Vedúci oddelenia mikrobiálnej genetiky na Ústave molekulárnej biológie SAV

Na začiatku vývoja nového lieku je vždy základný výskum. Bez neho by žiadne inovácie neboli. Výskum má byť celosvetový: nie slovenský ani európsky. Má slúžiť na posun vpred. Nové lieky a peniaze z nich získané môžu byť použité opäť na to, aby sme vyvinuli niečo ďalšie. Vo výskume chceme vedieť, nie zbohatnúť.

MUDr. Emília Flochová ,PhD

- hematologička, Klinika hematológie a transfuziológie UNM v Martine

Predĺženie života pacienta resp. skvalitnenie života je vďaka inovatívnym metódam evidentné. Napríklad nová cielená liečba pri rakovine krvi má podstatne menej nežiadúcich účinkov ako konvenčná chemoterapia. Moderná liečba je drahšia, ale treba nájsť systém úhrad, v ktorom budú jasné pravidlá, za akých podmienok sa môže pacient k takejto liečbe dostať.

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

– diabetologička, Medispektrum v Bratislave

Výskum a vývoj nových liekov je sústredený predovšetkým v zahraničí. Za výborné považujem, že sa Slovensko aktívne zúčastňuje počiatočných aj pokročilých fáz klinických štúdií v rôznych odboroch, takže sľubné lieky majú možnosť vyskúšať aj naši pacienti. Naša kvalitná práca pri zavádzaní inovatívnych liekov ma vysoký kredit aj v zahraničí.

