NASA ponúka Medzinárodnú vesmírnu stanicu turistom: Dovolenka na ISS za 52 miliónov €

Otvárajú dvere na ISS! Americký úrad pre vesmír a letectvo NASA v piatok oznámil, že Medzinárodnú vesmírnu stanicu od budúceho roku sprístupní turistom. Na obežnú dráhu Zeme pocestujú súkromní astronauti v americkej vesmírnej lodi a 30-dňový výlet do vesmíru ich bude stáť približne 52 miliónov eur!

Ak chcete letieť do vesmíru a máte milióny eur navyše, je tu vaša šanca. „NASA otvára Medzinárodnú vesmírnu stanicu na komerčné príležitosti,“ oznámil Jeff DeWit, finančný riaditeľ NASA na portáli Sky News. Peniaze získané od vesmírnych turistov a súkromných firiem by mali NASA pomôcť s financovaním vesmírnej stanice - najdrahšieho technického projektu histórie, pretože Američania teraz šetria miliardy na návrat ľudí na Mesiac v roku 2024.

Na prepravu nepoužijú ruskú kozmickú loď Sojuz, ako lietali astronauti na ISS doteraz, ale niektorú z amerických vesmírnych lodí od súkromných spoločností SpaceX alebo Boeing. Turisti pritom budú musieť spĺňať prísne lekárske normy vesmírnej agentúry a nebudú oddychovať, ale plniť úlohy, ktoré „spadajú pod schválené komerčné a obchodné aktivity“. Ak bude o túto atrakciu dostatočný záujem, NASA plánuje uskutočniť dva tákéto výlety ročne. Okrem 51 miliónov eur za let súkromní astronauti vysolia z vačku ešte 31-tísíc eur za každú noc pobytu. Cena pokryje náklady na ubytovanie, stravovanie, vodu a využívanie systémov na podporu života na vesmírnej stanici. NASA sprístupní ISS aj na reklamné využitie, napríklad natáčanie TV reklám.

Na tieto účely ponúkajú aj svojich astronautov, ktorí sa propagácii produktov budú môcť venovať 90 hodín ročne. O komerčné lety do vesmíru, avšak zatiaľ iba na jeho hranicu cca 80 km nad Zemou, sa snažia aj iné spoločnosti, napríklad Virgin Galactic amerického miliardára Richarda Brensona plánuje na svojom stroji SpaseShipTwo poslať ľudí nahliadnuť do vesmíru už tento rok, a to približne za 200-tisíc eur.

Prvý vesmírny výletník

Medzinárodná vesmírna stanica

Na vesmírnu stanicu sa súkromní turisti budúci rok nedostanú prvýkrát. Podobný výlet povolili Rusi už v roku 2001, keď sa cez ich vesmírnu agentúru Roscozmos dostal na ISS americký podnikateľ Dennis Tito (78). Za výlet vtedy zaplatil v prepočte 18 miliónov eur a na obežnú dráhu letel na ruskej rakete.

V súčasnosti funguje ako observatórium, výskumné stredisko a laboratórium v jednoma prebieha na nej približne 1 900 výskumov.

1998

V tomto roku vyniesli na obežnú dráhu prvý modul ISS Zarja

8 km/s

je priemerná rýchlosť stanice

92 minút

za tento čas obletí našu planétu

360 km

je vzdialenosť ISS od Zeme

117 mld. eur

je hodnota stanice

59 posádok

sa už vystriedalo na stanici