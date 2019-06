Kúpanie pre odvážnych: Nekonečný výhľad na Londýn priamo z vody

Kúpanie pre odvážnych! Britská spoločnosť Compass Pools vyrábajúca bazény predstavila jedinečný projekt. Na streche londýnskeho mrakodrapu, vo výške 200 metrov nad zemou, postavia tzv. infinity pool - nekonečný priehľadný bazén s 360° výhľadom do strán, ale aj pod seba! Ľudia sa doň dostanú pomocou vzduchovej komory, aká sa používa v ponorkách.

Bazén na vrchole 55-poschodovej budovy bude prvým prototypom na svete. Všetky poschodia mrakodrapu vrátane bazéna budú postavené z priehľadného materiálu, aby sa ľudia mohli pozerať nad seba na plavcov. Vodná nádrž vo výške 200 metrov nad zemou bude mať podľa architektov objem 600-tisíc litrov vody a nerušený výhľad na všetky strany.

Bazén na streche mrakodrapu ponúkne Londýn ako na dlani. Zdroj: compass pools „Najväčšou technickou výzvou bol spôsob, ako sa vlastne do bazéna dostať. Normálne by stačil jednoduchý rebrík, no nechceli sme schody na vonkajšej strane budovy alebo v bazéne, pretože by to kazilo výhľad," povedal pri predstavení projektu dizajnér a technický riaditeľ Compass Pools Alex Kemsley. Vymysleli teda točité schodisko s vodotesnou vzduchovou komorou ako na ponorke, ktoré sa bude vynárať spod hladiny.

Ovládať ho bude počítačový systém, ktorý bude sledovať smer vetra a zamedzí tomu, aby voda špliechala dolu na ľudí na ulici. Jedinečná stavba by sa mohla začať stavať už budúci rok. Dovtedy musia dizajnéri vymyslieť, ako vlastne 600-tisíc litrov vody na vrchol 200-metrovej stavby dostanú.