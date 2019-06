Autor hry Angry Birds miluje Slovensko a pomáha našim študentom: Bratislava môže dosiahnuť viac ako Viedeň

Svetoznámy odborník pomáha slovenským študentom!

Fínsky spolutvorca úspešnej hry pre mobilné telefóny Angry Birds Peter Vesterbacka (51) prišiel do Bratislavy na medzinárodnú konferenciu Globsec. Slovensko už veľmi dobre pozná, chodí k nám viackrát do roka a jeho firma spolupracuje aj so slovenským ministerstvom školstva.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Peter Vesterbacka má prezývku „Mighty Eagle“, presne ako najsilnejšia postavička v hre Angry Birds. Aj on vždy prichádza ako posledná inštancia, keď už sa problém nedá riešiť inak. Sympatický Fín, ktorý všade chodí v červenej mikine, nám porozprával, ako spravil zo svojej videohry celosvetový fenomén a aké sú silné stránky Bratislavy.

Narodil sa v malebnom meste Pori na západnom pobreží Fínska. Po dokončení štúdia marketingu pracoval od 90. rokov minulého storočia pre americkú firmu Hewlett Packard, ktorá vyrába počítače. V roku 2003 ho poverili, aby zorganizoval súťaž v tvorbe počítačových hier a práve tu sa prvýkrát stretol s budúcimi tvorcami Angry Birds.

„Túto súťaž sme zorganizovali v Helsinkách a vyhrali ju traja chalani z univerzity v Aalte - Nicklas, Kim a Jarno. Vytvorili vynikajúcu fantasy hru King of the Cabbage World. Po súťaži prišli za mnou a spýtali sa ma, čo majú teraz robiť. A ja som im dal rovnakú radu, akú dávam každému - robte to, čo milujete,“ opísal Vesterbacka prvé stretnutie s trojicou, ktorá neskôr založila herné štúdio Rovio.

Chce to trpezlivosť

Na veľký úspech si však museli počkať ešte šesť rokov. Celkovo až ich 52. hra v poradí bola Angry Birds a priniesla im obrovský úspech. V tom čase sa k nim pridal Vesterbacka a svojimi schopnosťami pomohol presláviť Angry Birds po celom svete.

„Potrebovali pomôcť s marketingom a chceli sa dostať na americký trh. Spolu sme vytvorili najrýchlejšie rastúcu značku na svete. Vytvorili sme nielen hry, ale aj videá, reklamné produkty a v roku 2016 vznikol aj celovečerný film v hollywoodskej produkcii o Angry Birds,“ vymenúval usmievavý Fín, ktorému nestačilo ovládnuť herný svet, ale „nahnevané vtáky“ chcel dostať všade. „Na začiatku sme sa rozhodli, že nie sme spoločnosť, čo vyrába len počítačové hry, že sme spoločnosť, ktorá robí zábavu ako celok. A to všetko pod značkou Angry Birds,“ doplnil.

Učenie fínskou cestou

Po uvedení filmu Angry Birds sa Vesterbacka rozhodol hľadať nové výzvy a herných vývojárov opustil. Príležitosť našiel v prepojení herného sveta s učením detí. So svojimi firmami začal pracovať na projekte zábavných vyučovacích aplikácií pre školy. „Napríklad máme skvelú náučnú hudobnú hru, vďaka ktorej sa deti učia, ako vzniká hudba. Od skladania až po finálnu verziu piesne.“ Medzinárodný projekt zábavného učenia Fun Learning dnes funguje už v Argentíne, Indii, Číne a posledné dva roky dokonca aj na Slovensku.

Spoluprácu s naším ministerstvom školstva si Vesterbacka pochvaľuje. „Nie je to o učení sa na testy, je to o učení sa pre život. Je to oveľa viac o zábave a zaangažovaní detí do riešenia úloh zábavnou formou. Nejde len o to, sústrediť sa na konkrétne predmety, ale o to, dokázať využiť napríklad vedomosti z matematiky v chémii a podobne,“ vysvetlil a zdôraznil, že moderné technológie sú len prostriedok, ako deti zaujať.

Na Slovensku ako doma

Peter chodí na Slovensko niekoľkokrát do roka a v máji si bol pozrieť aj zopár fínskych zápasov na majstrovstvách sveta v hokeji. Hovorí, že Slovensko má rád a dokonca tu už má aj svoje srdcovky.

„Taká Petržalka je jedno z mojich obľúbených miest a nie, nerobím si žarty. Často tam chodím, sú tam skvelé bary, ale aj ďalšie veci, pretože je taká odlišná. Je cenovo prístupná, žijú tu umelci a ďalší kreatívni ľudia a vznikajú tu nové príležitosti na podnikanie. Je to živá mestská štvrť, kde vznikajú nové veci,“ príbližil svoj vrúcny vzťah nielen k Petržalke, ale k celej Bratislave.

„Vaše hlavné mesto má obrovský potenciál ako značka, je tu množstvo talentovaných ľudí a dobrých startupov. Keď viete, že vyhráte, tak vyhráte. A Bratislava môže dosiahnuť čokoľvek. A čo vie spraviť Viedeň, vie Bratislava spraviť lepšie!“ dokončil s úsmevom tvorca fenoménu Angry Birds.

Angry Birds

1. Hra, ktorú fínska spoločnosť Rovio Entertainment uviedla v roku 2009.

2. Najprv existovala pre mobilný operačný systém iOS spoločnosti Apple, neskôr prišla aj verzia pre Android. Nasledovali verzie pre stolné počítače a herné konzoly.

3. O čo ide? Zlé zelené prasiatka ukradli vtákom vajíčka a vtáky sa snažia zostreliť záškodníkov pomocou praku.

4. Prečo sú zlé práve prasiatka? V čase vzniku hry svet obchádzala hrozba prasacej chrípky, a tak sa tvorcovia hry rozhodli práve takto.

5. Hru si stiahli viac ako 3 miliardy užívateľov.

6. Angry Birds sa dočkali už dvakrát aj filmového spracovania.

7. Hodnota fínskej spoločnosti Revio Entertaiment sa vlani odhadovala na asi 450 miliónov eur, ale pár rokov predtým bola jej hodnota dvojnásobná.