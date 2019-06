Herec Roman Pomajbo priznal výčitky kvôli dcérkam: Neviem, či som dobrý otec

Myslí si, že dcérky zanedbáva!

Herec Roman Pomajbo (50) je otcom troch dcérok, pričom najmladšie dievčatko má len päť rokov. Napriek tomu, že rodinný život si užíva, umelec má pocit, že svojim dievčatkám nedáva všetko, čo by mal.

Pomajbo je na Slovensku známe meno a nie je preto prekvapením, že jeho pracovný kalendár je nabitý na prasknutie. Práve milované herectvo ho teda odvádza od chvíľ strávených s rodinou, čo si herec aj sám uvedomuje. Na otázku, aký je otec, tak bez servítky priznal, že má určité medzery.

„Manželka mi tvrdí, že som asi dobrý otec, ale mne to tak nepripadá. Mám pocit, že som rozbehaný a radšej by som bol s nimi,“ priznal Novému Času Roman. Ten má aj napriek tomu so všetkými dcérkami - Vivien (11), Noemi (9) a Timeou (5) - dobrý vzťah, a keď má trocha voľného času, venuje ho výlučne rodine.