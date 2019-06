Komplikácie pred zápasom s Azerbajdžanom: Jeden z najdôležitejších hráčov ostal doma

Slovenská futbalová reprezentácia sa bude musieť vyrovnať s absenciou Miroslava Stocha v utorkovom kvalifikačnom zápase v boji o postup na majstrovstvá Európy proti Azerbajdžanu.

S mužstvom napokon do dejiska súboja kvalifikačnej E-skupiny neodcestoval Miroslav Stoch, stredopoliara českého majstra Slavie Praha vyradila choroba.

Takmer štyri hodiny trvajúci let využil tréner Hapal na sledovanie kvalifikačných protivníkov. "Ubehlo to celkom rýchlo, chvalabohu už sme tu a môžeme sa v pokoji pripravovať na zápas. Ja som sa v lietadle venoval futbal, púšťal som si nejaké zápasy, sledoval som Chorvátov s Walesom a potom aj duel Azerbajdžan - Maďarsko. Každopádne to je aj pre nás poučný zápas. Maďari ho zvládli excelentne. Netvrdím, že dominovali počas celého zápasu, ale zvládli úvod a pomohli im štandardné situácie, čo môže hrať rolu aj pre nás," povedal po prílete lodivod slovenského tímu.