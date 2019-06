Hrdí rodičia Nela Pocisková a Filip Tůma: Veľký krok v živote ich synčeka

Rastie ako z vody! Herečka Nela Pocisková (28) má s partnerom Filipom Tůmom (41) dve deti, pričom starší synček Hektor (3) je už veľký „chlap“.

Od septembra by mal totiž začať navštevovať škôlku, čo určite pomôže aj dvojnásobnej mamičke, ktorá sa bude môcť viac venovať nielen dcérke Liane, ale aj práci.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pocisková a Tůma sa tešia z dvojnásobného rodičovstva krátko po sebe, keď sa im dva roky po synovi Hektorovi (3) narodila aj dcérka Liana (1). Na herečke teda ostala starostlivosť o deti, keďže jej partner sa musel starať o rodinnú kasu. Od septembra si však Nela môže trocha vydýchnuť. „Hektor už ide do škôlky. Samozrejme, že je to pre nich veľká vec, lebo Nelka bola doteraz s deťmi doma, ale na druhej strane jej to aj pômôže,“ prezradil nám zdroj z okolia Pociskovej.

Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na samotnú Nelu, ktorá nám tieto informácie potvrdila. „Jasné, škôlku riešime. Určite by som chcela, aby nastúpil, pretože je podľa mňa pripravený,“ napísala nám herečka. Isté teda je, že talentovaná Pocisková sa pomaly, ale isto zapája do pracovného kolotoča a škôlka jej poskytne viac času pre seba, ktorého má ako dvojnásobná mamička málo.