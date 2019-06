Dcéra herečky Karin Haydu Vanesa: Flek v markizáckom seriáli

Ide v maminých šľapajach! Herečka Karin Haydu (42) má doma dcérku Vanesku (16), z ktorej rokmi vyrástla krásna slečna.

Tá teda za slávnou mamou nezaostáva nielen vo výzore, ale rovnako sa jej darí aj v umeleckej sfére. Vaneska totiž dostala úlohu v markizáckom seriáli.

Haydu si so svojou dcérou Vanesou rozumie viac ako dobre a na prvý pohľad je jasné, že mama svojej dcére odovzdala nielen krásu, ale aj herecký talent. Mladá slečna totiž už odmalička prejavila nadšenie pre hranie a nie je preto prekvapením, že nedávno dostala ďalšiu úlohu v Záhorskej Bystrici.

„Vaneska účinkovala od útleho veku v reklamách, seriáloch a vo filmoch. Momentálne nakrúca seriál Sestričky pre Markízu,“ pochválila sa Novému Času hrdá mama. Tá dcéru podporuje ako vie, no ako sa zdá, televízne kamery nie sú to, po čom by Karinina dcéra prahla najviac. „Herečka určite nechce byť. Baví ju to, ale nechcela by to ako hlavný džob. Je to skôr také hobby,“ dodala na záver Karin.