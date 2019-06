Po druhej operácii získal druhý pohár: Otvorí sa Jurčovi cesta späť do NHL?

Skvelá náplasť! Hokejový útočník Tomáš Jurčo (26) sa druhýkrát v kariére teší z triumfu v nižšej zámorskej súťaži AHL. Jeho tím Charlotte Checkers, ktorý je farmou Caroliny, vyhral piaty finálový duel na ľade Chicaga Wolves 5:3 a celkovo sériu 4:1.

Pre slovenského reprezentanta má tento triumf veľkú cenu, pretože sa na ľad vrátil až v januári po septembrovej operácii poškodenej platničky. Veľká radosť Tomáša Jurča: Po druhý raz triumfoval v AHL

Checkers dominovali v nižšej zámorskej súťaži AHL celú sezónu. So ziskom 110 bodov suverénne vyhrali základnú časť a v play-off na ceste za titulom prehrali v štyroch sériách iba štyri zápasy a zaslúžene sa prvýkrát v histórii tešia z triumfu. Výraznou mierou sa na tomto úspechu podieľal aj slovenský útočník Tomáš Jurčo, ktorý v play-off nastúpil na 18 zápasov a pripísal si na konto 7 gólov a 11 asistencií. Bol dokonca tretím najproduktívnejší hráčom celého play-off. „Som veľmi šťastný, je to paráda, že sme vyhrali celú súťaž. Teší ma, že som hral a darilo sa mi,“ povedal pre Nový Čas už dvojnásobný šampión AHL, keď Calderov pohár získal aj v roku 2013 spoločne s Tomášom Tatarom v tíme Grand Rapids.

Pre Jurča má trofej o to väčšiu cenu, že ju získal po zdravotných problémoch. Veď sezónu odštartoval až 19. januára, pretože vlani v septembri podstúpil v Los Angeles už druhú operáciu platničky. Jurčo si tak ide za svojím cieľom, ktorým bol návrat do najlepšej ligy sveta NHL a týmto úspechom si možno vybojuje nový kontrakt. „Je to veľmi pravdepodobné,“ dodal spokojný Jurčo, ktorého teraz čakajú s tímom búrlivé oslavy.