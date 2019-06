Koniec Vittekovho romániku s bývalou misskou Grešovou: Podozrivé manévre pár týždňov pred rozchodom!

Ich šťastie trvalo len pár mesiacov. Bývalý futbalový kanonier Róber Vittek (37) a kráska Martina Grešová (31) už netvoria pár. Rozchod oznámila niekdajšia prvá vicemiss súťaže Miss Universe Grešová na sociálnej sieti.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Vittek prežíva turbulentný rok. Koncom februára verejne vyznal lásku Grešovej a plánoval s ňou budúcnosť. Otec dvoch detí pred dvomi týždňami definitívne zavesil kopačky na klinec. Palce mu držali nielen dcéry Cynthia Lara a Sofia Zara, ako aj manželka Patrícia, s ktorou sa v roku 2013 rozišiel, ale nechýbala ani Martina Grešová.

„Ľúbim tohto človeka a svojím spôsobom vždy budem. V prvom rade, nevedela som, kto to je, lebo futbal som dovtedy videla nulakrát. A potom som nevedela, aký je, ale potešilo ma, že je normálny a ľudský a vtipný a hebučký. Ale mám vnútornú potrebu dať veci na pravú mieru. Bohužiaľ, s Robom už nie sme spolu,“ napísala Martina a zdôraznila: „Predstavy o živote, láske sú to, čo môže ľudí buď navždy spojiť, alebo rozdeliť.“ Zdá sa teda, že jeden z nich sa chcel usadiť a druhý si udržať určitú mieru nezávislosti. Kto to bol, vedia zrejme len oni dvaja a ich najbližší...

Grešová a Vittek však mali problémy už dlhšiu dobu. "Vôbec im to spolu nefungovalo. Stále sa rozchádzali a schádzali," prezradil Novému Času zdroj z ich okolia. O dlhodobejších problémoch svedčil aj fakt, že sa pred pár týždňami prestali sledovať na Instagrame a kráska si vymazala všetky spoločné fotky, zatiaľ čo futbalista zamilované fotografie na svojom profile mal. V súčasnosti už však ani na jeho Instagrame jej zábery nenájdete. Modelka sa vtedy vyhovorila na to, že svoj profil má byť čisto pracovný: "Na mojom Instagrame som avizovala, že nebudem prezentovať svoje súkromia na sociálnych sieťach. Samozrejme nie z dôvodu, že s Robom už nie sme spolu, ľúbime sa. A dúfam, že to aspoň sto rokov platiť bude, len si chceme súkromie chrániť," reagovala brunetka pred tromi týždňami na otázky Nového Času o kríze vo vzťahu.

SPOLU NA KONCERTE

Hoci už oficiálne netvoria pár, ich cesty sa stále pretínajú. Podľa informácií Nového Času bol Vittek s Grešovou v stredu na koncerte českej rockovej skupiny Kabát, ktorý sa uskutočnil na Tehelnom poli v Bratislave. V sobotu zase obaja navštívili zápasy MMA na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu... Tam však už sedeli každý inde!