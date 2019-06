Životné minimum sa v júli zvýši o 2,5 %: Ako porastú dávky?

Ste v hmotnej núdzi, máte na krku exekúciu, poberáte rodičovský príspevok či minimálny dôchodok?

Polepšíte si! V polovici roka sa zvýši životné minimum, od ktorého závisí výška rôznych nárokov a dávok. Niektoré vzrastú už v júli, iné v januári budúceho roka. Ako zvýšenie životného minima ovplyvní život na Slovensku?

Zvýšenie hranice

- je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva hmotná núdza

- či sa zvýši, závisí od vývoja čistých peňažných príjmov na osobu a od vývoja životných nákladov nízkopríjmových domácností

- prvý ukazovateľ teraz dosiahol 5,8 %, druhý 2,5 %

- ak majú obidva kladnú hodnotu, použije sa nižšia z nich

Takto sa to zmení

Osoba - 1. 7. 2018 - 1. 7. 2019

Jedna plnoletá - 205,07 € - 210,20 €

Ďalšia plnoletá - 143,06 € - 146,64 €

Neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa - 93,61 € - 95,96 €

Zdroj: Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí SR

(zmeny k 1. 7. 2019)

Opakované príspevky pre ŤZP

Zvýšené výdavky - 1. 7. 2018 - 1. 7. 2019

Hygiena, šatstvo - 19,04 € - 19,51 €

Prevádzka auta - 34,25 € - 35,11 €

Diétne stravovanie - 11,43 až 38,07 € - 11,71 až 39,02 €

Pes so špeciálnym výcvikom - 45,67 € - 46,82 €

Ochrana príjmu pred exekúciou

- zo mzdy alebo z dôchodku musí dlžníkovi ostať 100 % životného minima plnoletej osoby

- zamestnávateľ alebo Sociálna poisťovňa mu v júli začnú zrážať menej peňazí

Rodičia

Príspevok na absolventskú prax

- nezamestnaný absolvent školy na praxi dostáva príspevok vo výške 65 % životného minima jednej plnoletej osoby

- do júna to predstavuje 133,30 € mesačne, od júla to bude 136,63 €

Náhradné výživné

- je vo výške výživného určeného súdom, najviac vo výške 1,2-násobku životného minima nezaopatreného dieťaťa

- teraz ide o 112,40 € mesačne, od júla to bude 115,20 €

(zmeny k 1. 1. 2020)

Rodičovský príspevok a prídavky

Dávka - 2019 - 2020

Rodičovský - 220,70 € - 226,20 €

Prídavok na dieťa - 24,34 € - 24,95 €

Príplatok k prídavku - 11,41 € - 11,70 €

Poznámka: Rodičovský príspevok na dvojičky sa zvyšuje o 25 %, na trojičky o 50 % atď.

Daňový bonus na dieťa

Dieťa - 2019 - 2020

Do 6 r. - 44,34 € - 45,46 €

Nad 6 r. - 22,17 € - 22,73 €

Seniory

Minimálny dôchodok

Odpracované roky (napr.)2019 - 2020

30 - 278,90 € - 285,90 €

35 - 299,50 € - 306,90 €

40 - 322,00 € - 330,10 €

45 - 352,80 € - 361,60 €

Poznámka: Od roku 1993 sa rátajú len také roky, za ktoré váš príjem dosiahol najmenej 24,1 % priemernej mzdy.

Otvoriť galériu Zvýšia sa aj niektoré penzie seniorom. Zdroj: istock

Nárok na predčasný dôchodok

- nová dávka musí byť vyššia ako 1,2-násobku životného minima jednej plnoletej osoby

- do júna si to vyžaduje najmenej 246,10 € mesačne, od júla musí ísť aspoň o 252,30 €