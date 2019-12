Ako sa zbavíte chĺpkov najľahšie? Techniky, ktoré vedú k dokonale hladkým nohám

Po čom ženy túžia? Po krásnych nohách, aby ich mohli vystaviť na obdiv v sukniach, šatách či v plavkách.

Dnešný trend je jasný - treba sa zbaviť chĺpkov. Väčšina ľudí si pojmy depilácia a epilácia pletie a nesprávne zamieňa. Základný rozdiel je v spôsobe odstránenia chĺpka. Epiláciou chĺpok vytrhneme aj s korienkom, čo je pomerne bolestivé. Depiláciou ho iba odrežeme tesne nad povrchom pokožky, pričom korienok ponechávame. Aké sú klady a zápory jednotlivých metód a podľa čoho si vybrať?

Epilácia

Trvalá epilácia laserom (od 120€)

Laserová epilácia spočíva v odstránení ložiska rastu ochlpenia. Pri epilácii tam preniká laserový lúč a vyvolá zničenie vlasovej cibuľky. Uvádzaná cena je za jedno ošetrenie, pre trvalý efekt ich však musí byť aspoň šesť.

+ zákrok je takmer bezbolestný

+ pri kvalitnom prevedení by mal byť efekt trvalý

- vysoká cena

- na dosiahnutie trvalého efektu je potrebné procedúru viackrát opakovať

Cukrová pasta (od 14€)

Depilácia cukrovou pastou je jediná metóda epilácie, keď sa chĺpky vyťahujú v smere rastu. Na telo sa nenanáša horúca, ale v príjemnej telesnej teplote, preto je bezpečná aj pre dámy s kŕčovými žilami. Odstraňuje iba chĺpky a odumreté kožné bunky, živé nestrháva. Chĺpok obalí, prenikne ku korienku a zjemní ho.

+ ľahko sa odstraňuje z pokožky

+ umožňuje viackrát ošetriť jednu plochu bez poškodenia pokožky

+ nové chĺpky sú slabšie, jemnejšie a svetlejšie

+ čisto prírodný hypoalergénny materiál

- nie všetky ženy súhlasia s tvrdením, že je bezbolestná

- dá sa použiť až pri 5 mm dlhých chĺpkoch

Vosk (od 12€)

Používa sa na epilovanie väčších plôch, najčastejšie nôh. Dostupné sú dva varianty – horúci a studený. Horúci vosk sa pred použitím nahreje a špachtličkou nanáša. Príliš horúci vosk môže spôsobiť popáleniny. Na nanesený vosk sa priložia prúžky textílie a strhnú. Studený vosk sú dva spojené pásiky, ktoré sa trením v dlaniach nahrejú, priložia a po chvíli strhnú.

+ hladká pokožka vydrží aj niekoľko týždňov

+ pravidelnou epiláciou sa korienky oslabujú, chĺpky zjemňujú a pokožka sa stane proti bolesti menej citlivou

- procedúra je bolestivá

- vyššia cena

- dráždi pokožku

- časovo náročná procedúra

Epilačný strojček (20 - 250€)

Ukrýva v sebe malé rýchlo rotujúce pinzety, ktoré chĺpky zachytávajú a vytrhávajú aj s korienkom. Široká ponuka epilačných strojčekov na trhu ponúka rôzne možnosti, ako pri epilácii zmierniť bolesť - fúkanie chladného vzduchu, nádobku na ľad, vodotesnosť pre použitie pod vodou. Bohužiaľ, žiaden z nich veľmi nepomáha. Na bolesť si treba jednoducho zvyknúť. Obvykle sa to podarí už po pár použitiach.

+ hladká pokožka vydrží dlho

+ vytrháva len chĺpky, takže nedráždi pokožku

+ časovo efektívnejší ako vosk

- procedúra je bolestivá

- prvotná finančná investícia je vyššia

- treba počkať, kým chĺpky dorastú do dĺžky cca 3 mm, aby ich pinzety mohli zachytiť; chĺpky však nerastú rovnako rýchlo, takže na pokožke vám vždy nejaké príliš krátke ostanú

Depilácia

Žiletka (0,2 - 7€)

Treba ju používať zásadne aj s penou či s gélom na holenie. Tieto prípravky majú za úlohu nielen zvýšiť kĺzavosť pokožky, ale ju aj hydratovať a hlavne zmäkčiť ochlpenie.

+ bezbolestná

+ lacná

+ rýchla

- nové chĺpky cítite prakticky už po pár hodinách a ešte sú aj ostré a pichajú

- na predídenie začervenaniu a zarastaniu chĺpkov sa odporúča holiť v smere ich rastu, ale také oholenie nie je úplne hladké

Depilačný krém (od 5€)

Nanesie sa na pokožku, nechá sa pôsobiť potrebný čas a pomocou škrabky sa potom odstráni aj s chĺpkami. Hovorí sa tomu aj chemická depilácia.

+ bezbolestná

+ jednoduchá

+ hladká pokožka vydrží dlhšie ako po holení

- chemická reakcia dráždi pokožku

- nie vždy odstráni všetky chĺpky

Depilačný strojček (20 - 250€)

Je v podstate dámsky variant pánskeho holiaceho strojčeka. Chĺpky odsekáva tesne pri pokožke.

+ netreba dokupovať žiletky

+ nepotrebujete ani holiacu penu či gél

+ nespôsobuje alergické reakcie

- efekt vydrží rovnako krátko ako holenie žiletkou

Recept na domácu cukrovú pastu

Suroviny:

- 500 g kryštálového cukru

-0,5 dl čerstvo vytlačenej citrónovej šťavy

- 0,5 dl vody

Postup:

Do menšieho hrnca si postupne dajte všetky suroviny a zmes miešajte nad miernym plameňom dovtedy, kým nechytí mierne karamelovú farbu. Zmes by mala vrieť približne 5 minút. Pastu si prelejte do pohára, v ktorom ju budete skladovať. Keď vychladne na izbovú teplotu, mala by mať ťahavú konzistenciu, podobne ako med. Keď vychladne úplne, stvrdne. Pred najbližším použitím ju jednoducho ohrejte vo vodnom kúpeli alebo v mikrovlnke.

Niektoré recepty uvádzajú trošku zložitejšie chladnutie: Tekutinu rýchlo vylejte na namočenú pracovnú plochu. Zmes bude akoby plávať na vode. Vezmite nôž a rýchlo podberajte okraje sirupu a vlievajte ich do prostriedku na kopček. Bude sa stále rozlievať do strán, ale postupným hustnutím menej a menej. Keď sa zmes začne lepiť viac sama na seba ako na podložku, namočte si ruky a hmotu ďalej spracovávajte v rukách. Tak dlho, až kým nezačne získavať perleťový vzhľad a prestane sa lepiť na ruky.