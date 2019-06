Ostrá kritika Manchestru United: Rooney svoj bývalý klub vôbec nešetril

Ani angažovanie najväčších hviezd svetového futbalu, akými sú Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale či Sergio Ramos, by nevyriešilo súčasné problémy Manchestru United.

Myslí si to bývalý kapitán ManUtd Wayne Rooney, aktuálne hráč DC United v MLS.

Tridsaťtriročný Rooney odohral v červenom drese vyše 13 sezón a nastrieľal 253 gólov, najbližšiu budúcnosť klubu z Old Traffordu však nevidí v ružových farbách. Trénerovi Olemu Gunnarovi Solskjaerovi prostredníctvom médií radí prebudovať mužstvo. "Nie však nákupom jedného či dvoch stomiliónových hráčov. Radšej by mal za 30-40 miliónov pohľadať 5-6 solídnych hráčov s potenciálom a okolo nich vybudovať nové mužstvo s víziou do vzdialenejšej budúcnosti. Dá sa to urobiť aj tak, že dotiahnete na Old Trafford Ronalda, Messiho, Ramosa alebo Bala, ale miniete 350 miliónov. Potom sa môže stať, že o dva roky budú všetci títo hráči preč a vám sa tie peniaze nevrátia," povedal Rooney pre BBC Radio 5.

Najlepší strelec histórie United upozorňuje aj fanúšikov, aby rátali s tým, že v budúcej sezóne ich klub opäť nebude útočiť na titul v Premier League. V tej lanskej obsadili United v konečnej tabuľke PL 6. miesto s priepastným odstupom 32 bodov za mestským rivalom City. "Musia prísť schopní mladí hráči, ale chvíľu to potrvá, kým začnú hrať podľa predstáv. Na majstrovskú úroveň môžu dorásť do dvoch či troch rokov. Nechajte Oleho pracovať v týchto intenciách," prihovára sa Rooney vedeniu ManUtd. Podľa neho náskok FC Liverpool a Manchestru City pred ostatnými klubmi v Anglicku je momentálne zjavný, ale o dva roky to môže byť inak. "United, Chelsea, Arsenal, Tottenham a možno aj Everton by sa o dva roky mohli dotiahnuť na najlepšiu dvojicu súčasnosti," uzavrel Rooney.