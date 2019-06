Matovič o situácii v Smere: Prečo si myslí, že by na čele mal zostať Fico?

Pochybnosti o odchode Veroniky Remišovej z hnutia OĽaNO do strany prezidenta Andreja Kisku by sa mali konečne "rozseknúť".

Povedal to predseda OĽaNO Igor Matovič v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Aktuálne prieskumy verejnej mienky v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Národnej rady (NR) SR nepovažuje za relevantné. Na adresu Remišovej povedal, že "nepochybuje, že by sa prekrúžkovala z konca kandidátky" a považuje ju za dobrú a snaživú. Potrebné je podľa neho vyriešiť pochybnosti o odchode z hnutia.

Na adresu Smeru-SD Matovič povedal, že by bolo pre Slovensko dobré, keby ho do volieb viedol súčasný predseda Robert Fico. Ten podľa jeho slov stranu v predvolebnom ringu naozaj utopí. Hoci je premiér Peter Pellegrini sympatickejší, skonštatoval, že dlhé roky kryl Smer-SD. Vylúčil tak spoluprácu aj s ním a prípadnými ďalšími "potomkami" Smeru-SD.

Na otázku o novom hnutí Odvážne reagoval tým, že chce, aby bolo pre ľudí, ktorí vieru prežívajú viac prakticky, teda aj skutkami. Zdôraznil, že nechce konkurovať KDH. Predsedovi KDH Alojzovi Hlinovi o svojom pláne podľa svojich slov povedal dopredu, aby to nebral ako útok. V budúcnosti nechce liberálne Slovensko, ako napríklad Progresívne Slovensko. "OĽaNO bude vyžadovať, aby sa nekradlo a Odvážne bude za to, aby sa nezrušili sociálne opatrenia, ktoré schválila terajšia vláda," poznamenal s tým, že bude dozerať aj na ich chyby. Ak to budú akceptovať aj progresívci, vie si predstaviť koaličnú spoluprácu.

Nemyslí si, že by takáto koalícia stroskotala na hodnotových otázkach. Zdôraznil, že Slovensko má parlamentnú demokraciu a pri zákonoch týkajúcich sa hodnotových otázok rozhodne parlament. V súvislosti so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenska kritizoval predsedu SNS Andreja Danka. Ten sa podľa neho v Rusku správal ako vazal. Zároveň však zdôraznil, že Rusko je dôležitý partner pre Slovensko, netreba sa mu však podlizovať.