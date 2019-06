Veľké prekvapenie v Oktagone: Stačilo pár úderov a Végh išiel k zemi

Slovenský bojovník MMA Attila Végh prekvapujúco prehral s Američanom Virgilom Zwickerom v rámci sobotňajšieho podujatia Oktagon 12.

Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave utrpel rodák z Dunajskej Stredy deviatu prehru vo svojej kariére. Súboj poloťažkej váhy sa skončil už v prvom kole, keď 36-ročný bojovník zo San Diega niekoľkými presnými údermi poslal slovenského súpera k zemi. Podľa jeho slov vyhral srdcom a tento triumf venuje svojim deťom, ktoré nevidel šesť mesiacov. Attila Végh sa nenaladil najlepšie pred "zápasom storočia", ako je označovaný jeho plánovaný súboj s Čechom Karlosom Vémolom. Ten sa uskutoční 9. novembra v pražskej O2 aréne.

Fanúšikom MMA sa po niekoľkomesačnej prestávke, spôsobenej potrhanými väzmi v kolene, predstavil Gábor Boráros. Jeho protivníkom bol Čech Jan Janka, ktorý sa prakticky k ničomu nedostal. Väčšinu zápasu strávil na zemi, bol pod neustálym tlakom súpera a napokon mu 58 sekúnd pred uplynutím prvého kola podľahol. "Tento zápas mal veľký význam, pretože po zranení to nejde ľahko. Každý zápas je ťažký, nikdy som nepodcenil žiadneho súpera a vždy sa pripravujem naplno. Je to silný bojovník. Analyzoval som jeho zápasy, všimol som si, že je slabší na zemi, a tak som musel práve na tom zapracovať,“ povedal Boráros tesne po skončení súboja technickým K.O v priamom prenose TV JOJ Plus.

Vo welterovej váhe sa tešil z víťazstva Samuel "Pirát" Krištofič. Zápas s Andersonom Dinizom ukončil už po 28 sekundách, keď Brazílčana ľavačkou tvrdo trafil do brady. "Mal som tento útok naplánovaný. Podarilo sa to hneď na začiatku, keď som bol ešte plný síl. Vedel som, že keď si nabehne na "predný hák", tak to môžem ukončiť, čo sa aj stalo. Neboli to ľahké ťažké časy po tých prehrách. Cítil som tlak, ale dnes to vyšlo a všetkým ľudom ďakujem za podporu,“ vyjadril sa Krištofič v televíznom prenose.

V rámci hlavného programu tohto podujatia sa uskutočnilo celkovo šesť zápasov. V jedinom ženskom triumfovala Švédka Cornelia Holmová nad Češkou Veronikou Rodovou. V troch kolách sa ani jednej bojovníčke nepodarilo ukončiť zápas, a tak o víťazke museli rozhodnúť bodoví rozhodcovia. Tí sa zhodli na víťazstve severanky pomerom bodov 30-27, respektíve 30-28. Ďalší turnaj Oktagon 13 je na programe 27. júla, hostiť ho bude Tenisový areál Štvanice v Prahe.