Veľká radosť Tomáša Jurča: Po druhý raz triumfoval v AHL

Slovenský hokejista Tomáš Jurčo získal so spoluhráčmi z tímu Charlotte Checkers prestížny Calderov pohár.

Checkers ovládli finálovú sériu play off zámorskej AHL s Chicagom Wolves 4:1 na zápasy, triumf spečatili v piatom súboji v noci na nedeľu víťazstvom 5:3 na ľade súpera. Jurčo sa stal prvým Slovákom, ktorý vybojoval Calderov pohár počas svojej kariéry dvakrát, z majstrovského titulu v AHL sa tešil aj v roku 2013 v drese Grand Rapids Griffins.

The Charlotte Checkers win the Calder Cup pic.twitter.com/M1U6qf47WF — Board Man Gets Paid (@cjzero) June 9, 2019

Checkers, ktorí sú farmou klubu NHL Carolina Hurricanes, dominovali v nižšej zámorskej súťaži prakticky celú sezónu. So ziskom 110 bodov suverénne vyhrali základnú časť a v play off na ceste za titulom prehrali v štyroch sériách dokopy iba štyri zápasy (triumfovali v 15-tich). Vo finálovej sérii s Chicagom zaváhali len v prvom, potom zvíťazili v štyroch dueloch za sebou. V tom piatom im dvomi gólmi pomohol k triumfu Andrew Poturalski, ktorý sa napokon stal s 23 bodmi (12+11) v 18 stretnutiach najproduktívnejším hráčom celej play off. Prevzal si aj Trofej Jacka A. Butterfielda pre najužitočnejšieho hokejistu vyraďovačky.

The Captain delivers the Cup! í ¼í¿† pic.twitter.com/iRqfmYpicQ — Charlotte Checkers (@CheckersHockey) June 9, 2019

Jurčo vyslal v záverečnom zápase sezóny na bránku súpera jednu strelu a pripísal si mínusový bod. Dvadsaťšesťročný krídelník celkovo obsadil v ligovej produktivite s 18 bodmi (7+11) v 18 dueloch tretiu priečku. Rovnaký počet bodov, ale viac nastrieľaných gólov mal jeho spoluhráč Morgan Geekie (8+10). Checkers získali Calder Cup prvýkrát v klubovej histórii.



5. zápas finále play off AHL:

Chicago Wolves - Charlotte Checkers 3:5

/konečný výsledok série: 1:4, Checkers získali Calderov pohár/