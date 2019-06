Zdolať Nadala v Paríži? Jedna z najväčších výziev vo svete športu, vraví Thiem

Po päťsetovom triumfe nad svetovou jednotkou Novakom Djokovičom hovoril Dominic Thiem o jednom z najlepších zápasov svojej kariéry, už v nedeľu však čaká na rakúskeho tenistu najvyššia a takmer nezdolateľná parížska prekážka.

Postaví sa proti nemu 11-násobný šampión Španiel Rafael Nadal, ktorý od roku 2005 na Roland Garros prehral len dva zápasy a na antuke má v súbojoch na tri víťazné sety neuveriteľnú bilanciu 117:2.

"Hrať proti Rafovi na miestnom hlavnom dvorci je ultimatívna výzva, jedna z najväčších vo svete športu vo všeobecnosti," zamyslel sa Dominic Thiem na tlačovej konferencii po víťaznom semifinále a ďalej pokračoval: "Pred šiestimi týždňami som Nadala zdolal v Barcelone. Hral som vtedy naozaj veľmi dobre. Pokúsim sa to zopakovať, ale uvedomujem si, že v Paríži sa proti nemu hrá ťažšie ako kdekoľvek inde."Thiem si uvedomuje, že po dvojdňovom päťsetovom maratóne proti Djokovičovi nemá šancu poriadne zregenerovať v porovnaní s Nadalom. Ten bude po hladkom trojsetovom triumfe nad Rogerom Federerom oveľa oddýchnutejší. "Pokúsim sa čo najlepšie oddýchnuť, ale najmä sa budem snažiť udržať v sebe všetky tie pozitívne emócie z triumfu nad Djokovičom a preniesť ich do súboja s Nadalom," doplnil 25-ročný rodák z Wiener Neustadtu na portáli ATP World Tour.

Thiem a Nadal už majú za sebou jedno parížske finále. Pred rokom Rakúšan nezvládol tlak prvého súboja o grandslamový titul v kariére a podľahol veľkému favoritovi 4:6, 3:6, 2:6. Thiem sa však zlepšuje z roka na rok a spolu s Djokovičom sú jediní dvaja hráči, ktorí minimálne štyri razy zdolali antukového kráľa na jeho obľúbenom povrchu. Celkovo to má v bilancii proti Nadalovi 4:8. Nedávny triumf 6:4, 6:4 zo semifinále turnaja v Barcelone by mohol napovedať, že Thiem nemusí byť bez šance. "Bude to finále a to sa nikdy nehrá ľahko. Ak nenaplním svoj herný plán, budem to mať ťažké. Ak však budem hrať dobre tak ako doteraz, mám veľkú šancu. V tom zápase sa však môže stať čokoľvek. Verím, že budem vedieť odovzdať zo seba to najlepšie," priblížil svoje pocity pred finále Nadal.