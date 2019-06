Hrdinský zákrok amerického strážnika: Pred očami mal scénu ako z hororu!

Príslušník Pohraničnej stráže Spojených štátov (USBP) v Texase zachránil migrantku a jej syna pred tisíckami včiel.

Miestne úrady informovali, že muž bol na hliadke v oblasti Rio Grande v Brownsville, keď do jeho auta začali lietať včely. Chcel zistiť, odkiaľ zvieratá prichádzajú a napokon zbadal ženu "skrútenú do klbka", na ktorej bolo množstvo včiel. Spočiatku si pritom myslel, že je to len kopa oblečenia. Následne zakričal na ženu, nech beží do jeho auta. Zistil tiež, že matka chránila svojho osemročného syna. Chlapec začal v aute zvracať, a tak ich strážnik odviezol do nemocnice. Lekári veria, že budú v poriadku. Dvojica prišla z Guatemaly.