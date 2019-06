Končiaci prezident Andrej Kiska o svojom predchodcovi Ivanovi Gašparovičovi: Naše vzťahy sa zmenili

Čaká ho posledný týždeň v prezidentskom úrade. Andrej Kiska prijal redaktorov Nového Času v svojej pracovni v Prezidentskom paláci.

Zaujímalo nás, ako hodnotí päť rokov vo funkcii hlavy štátu, aký vzťah má s Robertom Ficom a s Petrom Pellegrinim aj to, čo mu povedala manželka, keď jej oznámil, že zakladá stranu. Prinášame vám druhú časť rozhovoru.

O týždeň vás v prezidentskom úrade vystrieda Zuzana Čaputová. Už ste s ňou preberali, čo ju čaká, čo sa kde v paláci nachádza?

Poskytol som pani Čaputovej a jej tímu kancelárske priestory, aby sa mohli pripraviť na prebratie úradu. Osobne sme sa tu stretli asi trikrát. Ľudia z Kancelárie prezidenta zabezpečujú inauguráciu aj prvé zahraničné návštevy. Presne tak by malo podľa mňa prebiehať odovzdávanie štátnickej funkcie. Systémovo a dlhodobo. Ja som sa prvýkrát dostal do paláca až v deň inaugurácie. A aj tú som predtým potajme doťahoval s vtedajším kancelárom a šéfom protokolu.



Čiže váš predchodca Ivan Gašparovič vám to vtedy neuľahčil. Za tých päť rokov sa vaše vzťahy zlepšili, nie?

Áno, tak ako sa to patrí. Napriek rôznym pohľadom na spoločenské dianie sa vieme pokojne porozprávať. Každý rok som organizoval novoročný obed prezidentov, kde vždy prišiel. Mnohokrát mal aj takú otcovskú chuť vyjadriť výhrady k mojim krokom. Ja som to nikdy nekomentoval, dokonca aj prezident Rudolf Schuster mu pri našich spoločných obedoch vravel: „Načo mu to hovoríš? Už je aktívny prezident a je to jeho úloha.“ Ale ja som tieto rady bral vždy z nadhľadu, s oboma prezidentmi som sa rád radil najmä v zahraničnopolitických otázkach. Majú historickú pamäť, takže to mi pomohlo.