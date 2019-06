Tréner Országh má po konci v Slovane veľké plány: Chce sa vzdelávať v zámorí

O svojej budúcnosti má jasno! Bývalý kouč hokejového Slovana Vladimír Országh (42) prezradil, že aj jemu belasí dlhujú peniaze a v klube by aj v prípade zotrvania v KHL už nepokračoval. Neplánuje sa ani uchádzať o post reprezentačného trénera v budúcej sezóne. Momentálne totiž chce ísť rozvíjať svoje trénerské umenie na dvoj- či trojmesačnú stáž do zámoria!

Országh si po nevydarenej vlaňajšej sezóne Slovana v posledných týždňoch doprial oddych a venoval sa najmä rodine. Cez víkend absolvoval trojdňový trénersky seminár v kanadskom Ontáriu a nevylučuje, že v zámorí strávi aj niekoľko mesiacov.

„Zameriavam sa na zámorie. Chcem ísť na dvoj- či trojmesačnú stáž, poprípade i na celý rok na farmu do AHL. Ešte nemám dohodnutý žiadny klub, niečo som už však rozbehol,“ vyjadril sa pre denník Šport Vladimír Országh. „Na farmu chcem ísť pre rozvoj. Tímy v AHL dbajú na detaily pri formovaní mladých hráčov a pripravujú ich pre NHL. Láka ma byť pri tom. Chcem zapracovať na detailoch, posúvať sa vpred.“

Hazard s menom

Orzságh sa vyjadril aj na tému ukončenia pôsobenia Slovana v KHL. „Odchod Slovana z KHL je škoda, no javí sa ako jediné rozumné riešenie. Slovan je značka, s ktorej menom sa niekoľko rokov hazardovalo. Minulý ročník bol len vyústením zlého smerovania. Aj preto je návrat do našej ligy najlepším riešením,“ reagoval Országh, ktorý by aj v prípade zotrvania belasých v KHL už na pozícii hlavného kouča nepokračoval. „Už dva týždne predtým, ako Slovan vydal stanovisko o konci v KHL, som bol presvedčený, že v klube pokračovať nebudem. Aj keby zostal v ruskej lige, skončím. Pánovi Širokému som poďakoval za ponuku i za šancu viesť tím,“ pokračoval Országh, ktorému klub tiež dlhuje niekoľko výplat. Majster sveta z roku 2002 neplánuje v budúcej sezóne viesť ani národné mužstvo. „Je to veľká výzva, momentálne sa ale sústredím na iné veci. myslím si, že Ramsay by mal minimálne ešte rok pokračovať,“ dodal.