Unikát zberateľského veľtrhu má vyše miliardy rokov: Matuzalem medzi kameňmi za 15 €

Tomu sa povie deduško medzi vzácnymi kúskami! Na 16. ročníku medzinárodného veľtrhu Bratislavské zberateľské dni si na svoje prišiel každý.

Nadšenci sa mohli pokochať známkami, mincami, vzácnymi fotografiami či starožitnosťami a minerálmi. A hoci najväčší boom spravil predaj limitovaného vydania pamätnej bankovky s hodnotou 0 €, oku zberateľa neunikli ani iné retro kúsky. Za koľko ich dostanete?

Retro predchodca puzzle

Našu pozornosť upútali aj kocky pre deti s rôznymi obrazovými motívmi. Zvláštne na nich je aj to, že každý motív maľoval iný autor. „Sú to detské hracie kocky, ktoré pochádzajú z Francúzska z roku 1910 a je úžasné, ako sa zachovali, keďže je to hračka pre deti. Boli používané, ale asi si deti dávali veľký pozor, lebo tento stav je naozaj veľká rarita,“ usmiala sa majiteľka starožitností z Prahy Marie Kurešová (34).

CENA: 100 €

Najstarší dôkaz života

Obdivovatelia minerálov možno ani netušili, že to najzaujímavejšie a najstaršie nemusí byť najdrahšie. Pri stánku s minerálmi sme totiž natrafili na bývalého pedagóga z vysokej školy Štefana Meszárosa (66). Ten sa paleontológii venuje už 45 rokov a jeho srdcovkou na veľtrhu sa stal vzácny stromatolit. „Je to najstarší doklad života, ktorý tu môžete vidieť, má viac než miliardu rokov. Stromatolity vznikajú v plytkej vode, ktorá je bohatá na minerály a dobre preslnená v tropických moriach. Sú to povlaky rias, ktoré sa striedajú s napadaným sopečným tufom alebo vyzrážanými minerálmi z morskej vody,“ vysvetlil Meszáros.

CENA:15 €

Božská komédia s Hložníkom

Božská komédia s Hložníkom.

Pre milovníkov kníh je určite cenné prvé vydanie Božskej komédie z roku 1964. Podľa majiteľa Miroslava Moravského (33) z Bratislavy takýchto komplet vydaní v dobrom stave nie je veľa a hoci sme v digitálnom svete, ľudia majú o knihy stále záujem. „Je to kompletné vydanie, jediné v slovenčine a sú tam ilustrácie Vincenta Hložníka,“ uviedol Miroslav. Táto edícia sa dostala do antikvariátu z pozostalosti.

CENA: 150 €