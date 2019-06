Kocianovej († 72) manžel nad hrobom svojej lásky: Najsmutnejšie narodeniny

Už ich spolu neoslávia! Legendárnu speváčku Janu Kocianovú († 72) milovalo celé Slovensko.

Diva s neopakovateľným hlasom a obrovskou životnou energiou prehrala svoj boj s rakovinou minulý rok v septembri. Stratu svojej lásky berie najťažšie jej milovaný manžel Josef (82). Jeho Jánoška, ako ju volal, by práve včera oslávila svoje 73. narodeniny.

Keď pán Josef počuje hlas svojej manželky, vždy sa mu tlačia slzy do očí. „Zo začiatku som počúval stále jej pesničky. Momentálne už nepočúvam. Najprv to pomáhalo, ale teraz to škodí,“ hovorí so smútkom v hlase Kocianovej muž života. Nový Čas stretol pána Josefa pri hrobe jeho manželky práve v deň jej nedožitých 73. narodenín. Speváčkin manžel upravoval hrob a pomedzi to rozprával s obrovskou láskou o svojej Jánoške. „Bola ohnivá osoba, riadila sa svojimi citmi. Bola super baba. Pomaly si zvykám, že tu nie je, ale veľmi pomaly. Je to ešte stále, akoby to bolo včera,“ neskrýva svoje pocity pán Josef. Kocianová bola jeho hnacím motorom a bez nej sa mu žije ťažko. Aj počas smutného momentu si však zavtipkuje svojím povestným humorom. „Miloval som na nej všetko. Teda to, že ma viedla veľmi k poriadku, to som jej niekedy toleroval.“

Posledné slová

A čo by svojej Jánoške povedal, keby ešte mohol? „Nech na seba dáva pozor a nech počúva lekárov,“ povedal pán Josef. Slovenská diva s ikonickým prejavom a neutíchajúcim elánom zostane v jeho srdci navždy. A rovnako aj v srdciach všetkých, ktorí ju milovali. Stále sú tu jej šlágre, ktoré si spievajú všetky generácie. Ako by Kocianová zaspievala „Zahoďte starosti...“