Hrozivé svedectvo z hotela, kde za päť dní záhadne zomreli traja turisti: Keď som sa napila, vracala som krv!

Awilda Montes (43) bola minulý rok so svojím bývalým priateľom na dovolenke v Dominikánskej republike. Ubytovali sa v hoteli Bahia Principe La Romana. Tento rok v tom istom hoteli zomreli už traja ľudia z USA za záhadných okolností.

Awilda si z minibaru vytiahla fľašku s nápojom 7 UP a napila sa. Deň po odpití z fľaše sa začala cítiť zle. Zvracala krv a v jej ústach boli popáleniny, ktoré si vyžadovali lekársku liečbu. Vtedy si myslela, že sa možno omylom napila bielidla, ktoré tam nechala upratovačka, buď aby ho nemusela prenášať z miestnosti do miestnosti, alebo aby si bielidlo zobrala domov. ,,Nenapadlo mi, že by ma niekto otrávil zámerne, až teraz, keď som sa dozvedela o tých troch úmrtiach," hovorí Awilda.

,,Musím myslieť na to, že keby to bol vtedy hotel prešetril, nemuseli by tí traja ľudia zomrieť," povedala pre The New York Daily News s tým, že na hrozný zážitok stále spomína. ,,Spôsobilo mi to chemické popáleniny a môj jazyk ešte ani teraz nemá cit." Hotel vtedy Awilde ponúkol večeru a masáž zadarmo, ak podpíše zmluvu o mlčanlivosti. Američanka odmietla.

Tento rok v hoteli zomreli už traja ľudia za záhadných okolností. Pitva ukázala, že všetci traja mali zväčšené srdcia, ich dýchanie zlyhalo a jeden pár mal tekutinu v pľúcach. Výsledky z toxikológie zatiaľ nie sú zverejnené. Rodiny mŕtvych dovolenkárov sa dožadujú odpovedí, s vyšetrovaním prípadu sú nespokojní.