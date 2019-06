Haraslín ukradol číslo Hamšíkovi: Reakcia kapitána hovorí za všetko

Po prvom polčase piatkového prípravného zápasu s Jordánskom (5:1) nebolo veľa dôvodov na spokojnosť. Napokon však budú môcť viacerí hráči v dobrom spomínať na ich premiérové vystúpenie v slovenskej futbalovej reprezentácii.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jedným z nich je 23-ročný krídelník Lukáš Haraslín. Jeho gól po zmene strán naštartoval obrat dominujúceho domáceho tímu. Okrem toho v priebehu svojho 45-minútového pobytu na trnavskom ihrisku pridal aj asistenciu a "vyrobil" jedenástku.

Z debutu ako hrom mal radosť, ale nelietal v oblakoch. "Nešiel som do zápasu s tým, že musím, chcel som si ho užiť. Myslím si, že sa to podarilo. Bolo nás viac, ktorí sme debutovali v národnom tíme a myslím si, že aj ostatní chalani majú dobré pocity. Mňa v prvom rade teší, že sme vyhrali. To je najdôležitejšie. V prvom polčase som nehral a preto je pre mňa ťažké komentovať jeho priebeh. Vytvorili sme si šance, ale nevyužili sme ich. Po prestávke nám spadlo do brány päť gólov a to sme ešte mali ďalšie tri či štyri dobré šance. Diery, ktoré malo Jordánsko v obrane, sme podľa môjho názoru využili tak na 95 percent," zhodnotil legionár poľskej Lechie Gdansk súboj s 97. tímom rebríčka FIFA, ktorý Slovákov vážnejšie preveril len v prvom dejstve. Okrem Haraslína si gólový účet v reprezentácii otvoril ďalší debutant Martin Chrien i Samuel Mráz, prvé štarty absolvovali Branislav Niňaj, Dominik Greif a Róbert Boženík.

Haraslín nastúpil v drese s číslom 17, ktoré už dlhé roky neodmysliteľne patrí Marekovi Hamšíkovi. Kapitán dostal od trénera voľno, ráta s ním rovnako ako aj s ďalšími oporami až v utorkovom súboji kvalifikácie EURO 2020 na pôde Azerbajdžanu. "So sedemnástkou hrávam aj v klube, tak možno preto mi ju dal náš technický vedúci," poznamenal Haraslín, podľa ktorého sa Hamšík nemusí obávať o stratu obľúbeného čísla. "To nehrozí. Sedemnástka patrí na Slovensku jedinému hráčovi - Marekovi. Pred zápasom som mu povedal, že je to číslo trochu ťažké a dúfam, že nebudem padať dozadu. On sa len usmial a povedal, že to bude v pohode a tak aj bolo," smial sa Haraslín, ktorý sa napokon dostal do nominácie na duel v Baku.

Tréner Pavel Hapal namiesto avizovanej šestice vyradil z 29-členného kádra len piatich hráčov - brankára Greifa, obrancu Lukáša Štetinu, stredopoliarov Chriena a Lászlóa Bénesa a útočníka Samuela Mráza. Haraslín ešte počas rozhovoru so zástupcami médií nevedel, že poletí ku Kaspickému moru, rozhodnutie padlo až neskôr v noci na sobotu. "Nebudem sklamaný, ak by ma tréner nevybral. Pre mňa je niečo úžasné už len to, že som mohol byť v tomto mužstve a zabojovať o šancu. Teraz je už len na tréneroch koho vyberú. Ja im do toho 'kecať' nebudem a ani nebudem urazený. Budem brať športovo ich rozhodnutie," dodal.