Šafranko úprimne: Prvý polčas sme jednoducho nezvládli, tréner musel prehovárať do duše

Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v piatkovom prípravnom zápase v Trnave nad Jordánskom presvedčivo 5:1, hoci po prvom polčase zaostávala po presnom zásahu Musu Al Tamariho.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

O obrat domáceho tímu, ktorý priviedol na trávnik v pozícii kapitána Patrik Hrošovský, sa postarali debutanti Lukáš Haraslín s Martinom Chrienom. Na 3:1 zvýšil z jedenástky Ján Greguš, ktorý po Hrošovskom prevzal v druhom polčase pásku s "céčkom" a následne sa premiérovým gólom v najcennejšom drese blysli Samuel Mráz a Jaroslav Mihalík. Prvý medzištátny zápas za "áčko" absolvovali okrem Haraslína s Chrienom aj brankár Dominik Greif a útočník Róbert Boženík.

Pavel Hapal, tréner SR: "Rozbiehali sme sa pomalšie, prvý polčas nebol optimálny. Chýbali nám pokoj vo finálnej fáze a organizácia hry. Druhý polčas sme však už zobrali do vlastných rúk. Mladí chlapci sa ukázali v dobrom svetle. Samozrejme, som spokojný s výsledkom, dúfam, že nás to naladí na dôležitý zápas. V Azerbajdžane to bude podobné, ale Azerbajdžan bude o jeden, dva kvalitatívne stupne vyššie."

Lukáš Haraslín, autor gólu SR: "Pocity sú veľmi pozitívne. Nedá sa to ani opísať, bol to môj prvý zápas v najcennejšom drese. Tešia ma víťazstvo aj strelenie gólu."

Samuel Mráz, autor gólu SR: "Nemohol som si priať lepší prvý dotyk s loptou. Som však najmä rád, že som sa dostal na ihrisko a mohol som takýmto spôsobom pomôcť chlapcom. Verím, že na to nadviažeme ďalším výkonom. Tréner bude mať čo robiť pri skladaní zostavy na Azerbajdžan."

Patrik Hrošovský, kapitán SR v 1. polčase: "Bola to pre mňa pocta priviesť mužstvo na trávnik ako kapitán, bohužiaľ, prvý polčas sme pod mojou 'taktovkou' nezvládli. Strácali sme lopty a chýbal nám lepší pohyb. Výsledok 5:1 je však nakoniec dobrý a teraz je hlavne dôležité pripraviť sa na zápas v Azerbajdžane."

Pavol Šafranko, útočník SR: "Prvý polčas sme nehrali dobre, súper nás potrestal gólom a mohol streliť aj ďalší. Tréner chalanom v šatni prehovoril do duše a tí po jeho motivačných slovách v druhom polčase zabrali, dali päť gólov a nakoniec je z toho pekné víťazstvo. Zatiaľ ešte nevieme, ktorú šesticu hráčov tréner nezoberie do Azerbajdžanu."