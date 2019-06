Český a slovenský premiér sa stretnú: Andrej Babiš príde dnes na Slovensko

Premiér Andrej Babiš dnes zavíta do Bratislavy, kde sa stretne s Petrom Pellegrinim. Obaja predsedovia vlád spoločne vystúpia na dvoch konferenciách.

Dopoludnia sa Babiš a Pellegrini zúčastnia panelovej diskusie na konferencii venovanej mladým podnikateľom a talentom, po obede majú podľa úradu českej vlády naplánované spoločné rokovania.

Popoludní český a slovenský premiér spoločne vystúpia na medzinárodnej konferencii Globsec, ktorej tento ročník končí práve dnes. Premiéri budú diskutovať o vízii pre Európu.

Českí premiéri a ďalší politici sa v slovenskej metropole pravidelne zúčastňujú konferencie Globsec, ktorá sa venuje okrem iného európskym a medzinárodným témam, otázkam bezpečnosti a obrany, rovnako ako digitálnej ekonomike.

Vlani Babiš na konferencii kritizoval koncept takzvanej dvojrýchlostnej EÚ, ak by rozdelil Európu. Vyslovil sa tiež pre to, aby sa diskusie o budúcnosti únie zúčastnili všetky štáty bez ohľadu na to, či sa zapojili do jednotlivých projektov užšej spolupráce.

V piatok na GLOBSEC vystúpil tiež šéf českej diplomacie Tomáš Petříček. Vyjadril presvedčenie, že členské štáty EÚ podporí začatie prístupových rozhovorov so Severnou Macedónskom a s Albánskom, ako to v máji navrhla Európska komisia.