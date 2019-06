Zúrivý pes sa zahryzol mužovi do ramena: Nedarilo sa ho odtrhnúť, napadnutý zviera utopil

Muža, ktorý sa tento týždeň prišiel vykúpať do priehrady na severe Bavorska, napadol pes. Zviera sa mu pritom zahryzlo do ruky tak silno, že napadnutý nakoniec musel zviera v sebaobrane utopiť. O neobvyklom prípade v piatok informovala agentúra DPA.

Podľa polície sa 49-ročný muž prišiel v pondelok večer vykúpať do priehrady Förmitzsee, ktorá leží asi 20 kilometrov západne od Aše. Zo zatiaľ neznámych príčin ho však napadol pes, ktorý bol na prechádzke so svojím majiteľom. Podľa agentúry DPA išlo o nemeckého ovčiaka či kríženca tohto plemena.

Zviera, ktoré bolo na vodítku, sa mužovi zahryzlo do ramena tak silno, že sa ho nedarilo odtrhnúť, hoci sa o to pokúšal napadnutý, majiteľ psa aj niekoľko svedkov. Napadnutý muž tak nevidel inú možnosť, než vbehnúť do vody, kde držal ruku aj so psom pod vodou tak dlho, kým sa zviera neutopilo. Pohrýzeného muža previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice, v ohrození života ale nie je. Osemdesiatriročného majiteľa psa policajti obvinili z ublíženia na zdraví z nedbanlivosti.