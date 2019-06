Zvolili päť nových nestálych členov BR OSN: Odborník pri pohľade na tie štáty neskrýva obavy

Estónsko, Niger, Tunisko, Vietnam a ostrovný štát Svätý Vincent a Grenadíny zvolili v piatok za päť nových nestálych Bezpečnostnej rady OSN.

Päť nováčikov bude v BR OSN pôsobiť od januára dva roky, nahradia Rovníkovú Guineu, Pobrežie Slonoviny, Kuvajt, Poľsko a Peru, informovala agentúra AFP.

Vrcholný orgán OSN so sídlom v New Yorku sa práve nachádza v období, keď má problémy nájsť zhodu v tom, ako riešiť svetové konflikty, konštatuje AFP. Rada nie je schopná dohodnúť sa na reakcii na niekoľko kríz, od Sýrie až po Mjanmarsko (Barmu), Venezuelu a Sudán.

Stálymi členmi pätnásťčlennej rady je päť krajín - Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty. Majú právo veta pri akomkoľvek rozhodovaní.

Desať nestálych členov je volených do najvplyvnejšieho orgánu OSN na dvojročné obdobie. BR OSN sa zaoberá hrozbami pre svetový mier a bezpečnosť.

V tajnom hlasovaní vo Valnom zhromaždení (VZ) OSN súperilo Estónsko o kreslo vyhradené východnej Európe s Rumunskom, pričom karibský ostrovný štát Svätý Vincent a Grenadíny čelil v poslednej chvíli konkurentovi Salvádoru, ktorý sa tiež zaujímal o kreslo určené pre Latinskú Ameriku. Ostatné tri krajiny Niger, Tunisko a Vietnam nemali protikandidáta a zvolili ich ako zástupcov svojho regionálneho bloku.

V hlasovaní 193-členného VZ OSN dostal Vietnam 192 hlasov, Niger a Tunisko po 191 hlasov, Svätý Vincent a Grenadíny 185 a Salvádor šesť hlasov.

Estónsko získalo v rozhodujúcom hlasovaní kreslo vďaka 132 hlasom, konkurenčné Rumunsko ich dostalo 58. Pre Estónsko, ktoré postavilo kampaň na kybernetickej bezpečnosti, je to prvé pôsobenie v BR OSN, tak ako aj pre Svätý Vincent a Grenadíny. Tie prisľúbili, že budú presadzovať aktívnejší prístup v probléme klimatických zmien.

Podľa odborníka OSN Richarda Gowana zvolenie spomínaných piatich nových členov môže názorové rozpory ešte zhoršiť.

"Myslím si, že v rade budeme svedkami dosť silnej protizápadnej skupiny, čo môže vyústiť do ešte výbušnejšej diplomacie a sťažiť Spojeným štátom aj ich spojencom presadzovať cez New York rezolúcie," uviedol Gowan, riaditeľ Medzinárodnej krízovej skupiny (ICG) v OSN. "Vietnam a Svätý Vincent sa zrejme v záležitostiach ako Venezuela pridajú na stranu Číňanov a Rusov, ako to tento rok už urobili Indonézia a Juhoafrická republika (JAR)," dodal Gowan.