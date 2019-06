Testovanie pohybu SIM-kariet prispeje k lepšej doprave: Koľko ľudí prichádza a opúšťa metropolu za deň?

Analyzovali pohyb sim kariet. Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID) má nové dáta, ktoré slúžia na zlepšenie a zatraktívnenie verejnej dopravy v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Údaje pochádzajú z lokalizácie SIM kariet, ktoré poskytli traja mobilní operátori. Rozbor vychádza z údajov o polohách a pohybe vyše 1,3 milióna SIM kariet.

Najnovšia analýza lokalizačných dát o polohách a pohybe SIM kariet prispeje k skvalitneniu verejnej dopravy v Bratislavskom a Trnavskom kraji. „Našim hlavným cieľom bolo zistiť potenciál a toky SIM kariet v rámci Bratislavského a Trnavského kraja. Dnes máme ďalší doplnkový zdroj dát, ktorý využívame na plánovanie a zvyšovanie kvality verejnej dopravy v regióne,“ povedala generálna riaditeľka BID Zuzana Horčíková.

V prípade analýzy o lokalizácii polôh SIM kariet je dôležité rešpektovať fakt, že 1 SIM karta nepredstavuje vždy jednu osobu, pretože niektorí ľudia majú viac ako jednu SIM kartu. Podľa hovorcu BID Miroslava Staníka sa brali do úvahy len SIM karty z Bratislavského a Trnavského kraja.

Pri spracovaní dát sa však pracovalo len s aktívnymi hlasovými SIM kartami. „Už v priebehu leta by malo dôjsť k integrácii železničného uzla Trnava do IDS BK, vďaka čomu cestujúci z Trnavy budú môcť pri cestovaní do Bratislavy a celého Bratislavského kraja využívať všetky výhody IDS BK, “ doplnila Horčíková.