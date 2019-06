Dve mladé ženy si chceli vysávačom zastaviť menštruáciu: Odstrašujúce následky!

Dve mladé ženy boli hospitalizované potom, čo sa pokúsili použiť obyčajný vysávač na niečo, na čo jednoznačne nie je určený.

Sestrička z nemocnice v Seattli tvrdí, že 23-ročná a 19-ročná žena upadli do šoku potom, čo sa vysávačom pokúsili predčasne ukončiť svoju menštruáciu. Touto svojpomocnou metódou, si sposobili prudký nával krvi, vďaka čomu obe skončili v nemocnici.



Takzvaná 'menštruačná extrakcia' bola prvý krát opísaná feministickými aktivistkami Lorraine Rothman a Carol Downer roku 1970, pôvodne určená na domáce potraty. Tento prístroj, ktorý nazvali Del Em, pozostával zo striekačky, kanyly, vaginálneho zrkadla a nádoby.

Po tom, čo sa stali potraty v USA legálnymi, sa táto metóda prevažne prestala používať. Podľa portálu Mic, jej ale od roku 2016, znova vzrastá popularita - tentokrát však kvoli inému dôvodu. Ženy ju znova začali používať ako nástroj na urýchlenie menštruácie.

Sestrička, ktorá túto spávu uverejnila na svojom Twitter účte, napísala:Neskôr ešte dodala: ,,Vaša menštruácia má vlastný stály tok, presne pre všetky zámery a účely, a tak ako to môže telo tolerovať. Vysávač tento tok znásobí minimálne 1000-krát, a to vaše telo už tolerovať nevie, takže upadne do šoku."

Gynekológ Dr. Adeeti Gupta sa vyjadril: ,,Je to príšerný a nebezpečný nápad. Môže to viesť k vážnym vaginálnym poraneniam a infekciám. Naštastie sa to však nestáva bežne. Menštruačná extrakcia pomocou vysávača vás jednoznačne môže dostať do šoku."