Prehovorila bývalka najtučnejšieho muža na svete: Sex bol úžasný, nález na chladničke ju však odrovnal

Rebecca Mountain, bývalá snúbenica kedysi najťažšieho muža na svete Paula Masona, prehovorila nielen o ich sexuálnom živote.

Ako uvádza LadBible, Rebecca prvýkrát uvidela Paula v dokumentárnom filme Eating To Death: The World's Fattest Man. Odhodlala sa napísať mu na Facebooku, neskôr spolu komunikovali cez Skype. Ako povedala Rebecca, vďaka nemu sa cítila byť jedinečnou. Na jeseň toho istého roku sa vybrala za ním do Veľkej Británie. Prvý bozk si dali v sanitke, ktorú Paul kvôli svojej veľkosti musel využívať na prepravu.

V roku 2014 sa Paul presťahoval za ňou do Spojených štátov amerických. Vďaka Rebecce a paleo diéte, ktorá zakazuje prijímanie sacharidov, sa mu podarilo schudnúť 323 kilogramov. Mohli začať chodiť na rande do kina, keďže už sa zmestil do sedačky. O ich sexuálnom živote prezradila, že bol "úžasný".

Paul ale po čase začal opäť priberať. Jedného dňa prišla Rebecca domov a na chladničke objavila bochník chleba. Postupne upúšťal od diéty, tvrdil, že táto prísna strava ho nudí. V júli 2018 sa odsťahoval z Rebeccinho domu. Teraz sa plánuje vrátiť domov do Veľkej Británie a opäť sa začať liečiť.