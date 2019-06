Dušan Cinkota musel odísť: Manželka bude na syna sama

Zavalený prácou! Herec Dušan Cinkota (48) si už takmer rok užíva slobodu, keď ho vlani v júli podmienečne prepustili z väzenia, kde sedel pre drogy.

Dva mesiace na to sa mu narodil syn Oleg a Cinky, ktorý sa opäť naplno vrhol do milovanej práce, nemohol byť šťastnejší. Najnovšie kývol na seriál Slovania, ktorý sa však nakrúca v zahraničí. Starostlivosť o milovaného chlapčeka tak zostala na pleciach Dušanovej polovičky Zuzky.

Cinkota si užíva slobodu plnými dúškami a veľkým darom pre herca bolo najmä narodenie jeho synčeka Olega. Napriek tomu si však svojho chlapčeka v poslednom čase veľmi neužil. Zavalili ho totiž pracovné povinnosti a on už niekoľko mesiacov nakrúca pripravovaný seriál Slovania, kde hrá jednu z hlavných úloh.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby ho však povinnosti neodvádzali od rodiny na Ukrajinu, kde trávi nie pár dní, ale hneď niekoľko týždňov z mesiaca.potvrdil Novému Času Cinky. Ten svoju prácu nadovšetko miluje, no aj napriek tomu mu manželka so synčekom chýbajú.

Dušan totiž prichádza o najkrajšie mesiace svojho chlapčeka, ktorý tak pomaly objavuje svet len v spoločnosti svojej mamy. „Manželka to teraz bude mať ťažšie, ale nejako to bude musieť zvládnuť. Bohužiaľ, tak to pri herectve je,“ uzavrel umelec. Ten je na slobode už takmer rok, keď ho v júli 2018 podmienečne prepustili z väzenia, kam sa dostal pre problémy s drogami.