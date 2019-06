Martin Štrbák má s dvadsiatkou jasnú víziu: Využije skúsenosti z Fínska

Martin Štrbák (44) mal inú ponuku, ale tá padla a napokon vzal post asistenta trénera pri slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov.

"S Mirom Šatanom sme boli v dlhodobom kontakte, ale bližšie ma kontaktoval pár dní dozadu. Mal som čas na zváženie a rozhodol som sa, že to je najsprávnejšie riešenie pre mňa. Presvedčila ma Šatanova vízia. Myslím si, že môžem aplikovať v praxi to, čo som sa naučil počas dvoch rokov trénerských štúdií a práce v klube aj s mládežníckou reprezentáciou do 15 a 16 rokov vo Fínsku," uviedol Martin Štrbák na piatkovom stretnutí s médiami v Bratislave.

Niekdajší skvelý obranca ukončil bohatú a úspešnú kariéru počas sezóny 2015/2016 a o čosi neskôr sa rozhodol pre trénerstvo. Zvolil pre Slováka netradičný spôsob, šiel študovať hokej do Fínska.Jeden a pol sezóny pôsobil na Univerzite aplikovaných vied Haaga-Helia. Štrbákov študijný program trénerstva sa vyučuje v obci Vierumäki, ktorá je športovou mekkou v "krajine tisícich jazier". Práve vo Vierumäki je vybudované aj veľké tréningové stredisko Fínskeho olympijského výboru. "V olympijskom centre vo Vierumäki sa vzdeláva väčšina fínskych trénerov, ale aj ďalší zo zahraničia. Fíni majú celý systém veľmi dobre prepojený. Okrem teoretického štúdia na univerzite pôsobia všetci tréneri aj pri kluboch, ktorých je v okolí množstvo. Doobeda sme sa venovali škole a vo večerných hodinách sme boli v kluboch. Štúdium a prax sú prepojené," objasnil v nedávnom rozhovore pre oficiálny portál Hockey Slovakia dlhoročný reprezentačný obranca.

Pri slovenskej "dvadsiatke" sa definitívne skončila Bokrošova trénerská éra a jeho nástupcom sa stal Róbert Petrovický. Štrbák spoločne s Viliamom Čachom a Rastislavom Staňom mu budú robiť asistentov. "Z toho, čo som sa naučil vo Fínsku, sa dá veľa aplikovať aj na Slovensku. Môže to byť pre nás veľký posun vpred, ak si od nich vezmeme niečo z ich metodiky. Sú tam rozdiely v korčuľovaní, sebavedomí, mentalite či schopnosti ako dotiahnuť zápasy do víťazného konca. To všetko však treba mladých hráčov naučiť už na klubovej úrovni. V reprezentácii to už potom treba už len ukázať," vysvetlil Štrbák.

Držiteľ medailového kompletu z majstrovstiev sveta z rokov 2000, 2002 a 2003 tvrdí, že mu vyhovuje severská mentalita Fínov a ako človek sa tam upokojil. "Z ľudí tam vyžaruje pokoj a ústretovosť, mali sme skvelý vzťah s učiteľmi a mentormi, ktorí boli vždy ochotní pomôcť. Na Fínsko nemôžem povedať nič zlé, hoci je to drahá krajina. Tie dva roky vo Fínsku mi dali veľmi veľa," doplnil Štrbák.