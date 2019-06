Doktori zostali počas operácie nádoru na mozgu ako obarení: Nechutný nález v hlave pacientky

Doktori v Mount Sinai v New Yorku, ktorí sa pri operácii zhubného nádoru prerezali 42-ročnej žene do hlavy, ostali šokovaní. Žene v mozgu našli hmotu, ktorá sa neobyčajne podobala na prepeličie vajce.

Ako sa nakoniec ukázalo, bola to malá pásomnica. "Bolo to veľmi šokujúce," povedal jeden z chirurgov pre Washington Post. "Všetci sme boli prekvapení z toho, ako to vyzeralo."



Potom, čo doktor hmotu odstránil z mozgu pacientky Rachel Palma, rozrezal ju a umiestnil pod mikroskop. Prekvapene zistil, že je to pásomnica v larválnom štádiu. Rachel diagnostikovali neurocysticerkózu krátko po svadbe. Podľa The Post toto parazitické mozgové ochorenie spôsobuje Taenia solium, teda pásomnica.

"Samozrejme, že som bola znechutená, ale hlavne sa mi uľavilo, že nie je potrebná ďalšia liečba," povedala Rachel. Pásomnice v larválnom štádiu sú podľa Mayo Clinic veľmi vzácne, ale dokážu sa rozmnožovať vďaka ľudom, ktorí sú nakazení dospelou pásomnicou a poriadne si neumývajú ruky po použití toalety. Nie je úplne jasné, ako sa nakazila práve Rachel Palma. Rachel pred operáciou trpela halucináciami, bolesťami hlavy a bola zmätená, no našťastie všetky symptómy úplne vymizli hneď po zákroku.