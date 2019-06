Kraus a tehotná priateľka Janka si už prebrali kľúče: Sťahovanie do nového bytu

Nová adresa! Scenárista a herec Andy Kraus (51) sa už o pár mesiacov stane tretíkrát otcom.

Jeho mladá partnerka Janka (33), s ktorou tvorí pár viac ako dva roky, na jeseň porodí dievčatko. S príchodom ďalšieho potomka na svet sa umelec rozhodol zainvestovať do nehnuteľnosti v hlavnom meste. Kraus kúpil byt pre svoju novú rodinu, ktorú už o chvíľu čaká sťahovanie sa z rakúskeho Prellenkirchenu, kde v súčasnosti všetci spoločne žijú v luxusnom dome. Zaľúbenci už majú kľúče od nového hniezdočka.

Kraus sa pred dvomi mesiacmi rozhodol ponechať si vilu v Rakúsku, kde predtým žil s exmanželkou Danielou a deťmi Borisom a Zojou. Prepychovú haciendu tak stiahol z ponuky realitnej kancelárie, kde svietila od vlaňajšieho októbra. O pár týždňov neskôr kúpil za mastnú sumičku 400-tisíc eur byt v bratislavskej Karlovej Vsi, kde bude bývať so svojou mladou partnerkou Jankou a jej synčekom Tomim.

Na jeseň do rodiny pribudne nový člen - dievčatko, ktorému Andy a Janka vybrali meno Adelka. „Na konci mája si prevzali kľúče od bytu. Veľmi sa tešia na nové bývanie,“ prezradil zdroj blízky zaľúbencom. Hoci hercovi už kľúče od novej nehnuteľnosti štrngajú vo vrecku, sťahovanie bude trvať trochu dlhšie.

„Nebude to za jeden deň. To sa bude priebežne zariaďovať, máme na to celé leto, kým to všetko dáme dokopy. Nechceme to uponáhľať, nikam sa neponáhľame, takže si chceme to presťahovanie vychutnať, aby to nebol stres, ale zábava,“ priznal pre Nový Čas Kraus.

Nie sú vyberaví

Bratislavský byt bude mať Andy zariadený úplne inak ako luxusnú vilu. „Dom je zariadený v provensalskom štýle, byt bude iný, jednoduchší a praktickejší. S Jankou máme na zariaďovanie dosť rovnaký názor,“ dodal Kraus. Kto by si myslel, že po kúpe novej nehnuteľnosti sa bude chcieť Kraus rakúskej haciendy postupne zbaviť, mýlil by sa.

„Pôvodne sme chceli dom v Rakúsku predať, kúpiť si byt v Bratislave a tiež kúpiť chalupu, lebo by nám záhrada chýbala. Nakoniec sme sa rozhodli, že dom v Rakúsku si zatiaľ ponecháme, preto som stiahol ponuku z predaja,“ vysvetlil pred časom Andy.