Odporný čin staršieho páru v Bratislave: Do lesa bez hanby vyviezli odpad!

Nehorázna drzosť! Moderátor TV Markíza Tomáš Ďutka neveril vlastným očiam.

Fotogaléria 2 fotiek v galérii

Pri piatkovom „venčení“ svojho psa, kúsok od sídliska, zbadal starší pár – muža a ženu, ako zo svojho auta vykladajú tony stavebného odpadu a hádžu ho priamo medzi stromy za bratislavskou Dúbravkou. Správanie dvojice ho napálilo natoľko, že okamžite vytiahol mobilný telefón a začal ich natáčať. Prípadom sa už zaoberá mestská polícia.

Ďutka zdieľal video nehorázneho nakladania s odpadmi na sociálnej sieti. V priebehu niekoľkých hodín získal jeho príspevok stovky zdieľaní a rozhorčených komentárov. Piatková prechádzka so psom kúsok za sídliskom v Dúbravke sa totiž pre neho skončila šokom. „Venčím si na konci Dúbravky psa. Zrazu si starší pár veselo zastaví svoje veľké Volvo za našimi bytovkami v prírode a začne vyhadzovať odpad – staré umyvadlo, wc, skriňu atď...“ hnevá sa Ďutka.

Zo správania dvojice zostal v šoku. „Nepochopiteľné, šialené. Pritom kontajner majú kúsok odtiaľ. Je to arogancia, alebo slabá informovanosť? Nikdy nebude v tejto krajine lepšie, kým sa nezmeníme,“ dopĺňa sklamane markizák.

Prípad rieši polícia

Na videu, ktoré zdieľali stovky ľudí, je počuť, ako Ďutka upozorňuje dvojicu, aby si svoj odpad odviezli späť, „Okamžite si to zoberte, ja to posielam aj s ŠPZ-tkou policajtom,“ upozorňuje moderátor dvojicu, ktorá vyzerá prekvapene a nahnevane. Pristihnutý pár pri pohľade na zapnutú kameru rezignuje. „Ja to vraciam naspäť,“ hovorí pán na videu a chystá sa odpad naložiť naspäť do kufra auta.

Postihu sa prichytená dvojica však zrejme nevyhne. „Už to riešim s mestskými policajtmi,“ povedal moderátor Novému Času, ktorému sa od páru ušli i nadávky. Verí však, že to všetko malo zmysel a dvojica bude spravodlivo potrestaná. „Môžeme potvrdiť, že sme obdržali toto video a v súčasnosti k tomuto prípadu zisťujeme potrebné informácie,“ informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Miháliková.

Hrozia mastné pokuty

Zuzana Onufer, hovorkyňa Ministerstva životného prostredia

– V zmysle zákona o odpadoch za nedovolené nakladanie s odpadom hrozí previnilcovi – fyzickej osobe pokuta 1 500 €. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť uložená pokuta v rozmedzí od 4 000 do 350 000 €. Konať v tomto konkrétnom prípade je oprávnený príslušný okresný úrad, resp. mestská časť BA – Dúbravka, prípadne aj Slovenská inšpekcia životného prostredia.