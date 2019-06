Za 15-tisíc eur od vlády oživili v Holiši tradíciu: Zeleninou zo skleníka chcú zásobovať aj okolie

Pestujú zeleninu a aj kvety. V Holiši (okr. Lučenec) obnovili pred štyrmi rokmi dva dlho chátrajúce skleníky a lokalite prinavrátili tradíciu obecného záhradníctva.

Navyše sa im podarilo zriadiť sociálny podnik, v ktorom zatiaľ zamestnávajú jednu pracovníčku, no časom plánujú pribrať ďalších ľudí. Produkty by totiž chceli predávať aj do okolitých dedín, aby prilepšili obecnej kase.

V Holiši do 90. rokov fungovala pri obecnom úrade záhradnícka prevádzka, ktorej súčasťou bolo aj pestovanie kvetov. Časom ju však zatvorili a zostali po nej len dva zdevastované skleníky. Roky chátrali a okolie pustlo. Starosta Karol Ferencz sa priestory pred štyrmi rokmi rozhodol opraviť a obnoviť tak tradíciu pestovania kvetín. Obec od vlády na sociálny podnik získala 15-tisíc eur, za čo vybudovala vykurovanie v dvoch skleníkoch.

Holiša je jednou z piatich dedín, ktorá využila ponuku vlády v rámci akčného plánu rozvoja okresu Lučenec na vytvorenie sociálnych podnikov. „Začali sme pestovať kvety na výzdobu verejných priestranstiev v našej dedinke. Museli sme sa to naučiť. Začínali sme s aktivačnými pracovníkmi a ostala nám jedna pracovníčka, ktorú sme zamestnali cez úrad práce,“ ozrejmil starosta.

Biokvalita do škôl

Samospráva sa snaží každý rok svoje služby rozširovať. Začali aj s pestovaním zeleniny pre školskú jedáleň. Ich plody sú podľa Ferencza v biokvalite, keďže ich chemicky neošetrujú. Dopestovali šalát, reďkovku aj cibuľu a teraz nasadili aj fazuľu, paradajky, papriku, hrášok a uhorky. „Chceli by sme opraviť bývalý fóliovník a tam zasadiť priesady. Zeleninu chceme ponúkať aj jedálňam v okolitých obciach,“ doplnil starosta s tým, že chcú predávať aj kvety do záhradníctiev či ako výzdobu pre ďalšie dediny. „Zároveň by sme poskytli aj polievanie kvetín. Uchádzali sme sa preto o elektromobil, no zatiaľ sme dotáciu nedostali. Ak sa nám to nepodarí, kúpime si na polievanie dodávku,“ vysvetlil Ferencz s tým, že s rozšírením obecných služieb by došlo aj k zamestnaniu ďalších ľudí.

Vláda dávnejšie schválila na pomoc okresu Lučenec finančnú pomoc vo výške 4,3 milióna eur.

