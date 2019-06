Veľká súťaž Nového Času o pobyty pri mori za 16 000 €: Anton a Mária vyhrali dovolenku na Cypre

Veľká súťaž Nového Času o 8 all inclusive dovoleniek pre dve osoby pozná ďalších dvoch výhercov!

Pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli na nádhernom ostrove Cyprus si užijú Mária Poláčiková (30) z Trstenej a Anton Laššák (64) z Námestova. A kým Mária sa chystá oddychovať na slnkom zaliatej pláži s mamou, Anton výhru podaruje synom. Nezúfajte však, šancu na sladké ničnerobenie pri mori a pod horúcim slnkom máte ešte 8 dní – do 16. júna. Od pondelka sa súťaží o 2 pobyty pre dve osoby v päťhviezdičkovom hoteli v Turecku. Pobyt zahŕňa ultra all inclusive ubytovanie na 7 nocí, letecky z Bratislavy, Košíc alebo Piešťan.

Mária (30): Dámska jazda s maminou Otvoriť galériu Mama a dcéra Zdroj: amp

Nemohla tomu uveriť! Elektrotechnička Mária (30) poslala päť kupónov, ale keď stála s nimi na pošte, výhre veľkú šancu nedávala. „Nikdy som nič nevyhrala, vlastne áno, raz! Bola to ale iba taká maličkosť, náhrdelník. A tak som si aj teraz myslela, že to len skúsim, že asi ani nevyhrám. Keď sa mi potom ozval Nový Čas, nemohla som tomu uveriť!“ hovorí šťastná výherkyňa. Z výhry sa nekonečne teší a užije si ju. „Pôjdeme spolu s maminou a veľmi sa tešíme. A nielen dovolenku, bude aj víkendová minioslava na záhrade so sestrou, treba osláviť dve veci, dovolenku a šťastie v hre,“ smeje sa sympatická blondínka. Dovolenka snov bude zároveň aj poďakovaním mame Helene (51), ktorá je pre ňu najlepšou kamarátkou.

Anton (64): Dovolenku darujem synom Otvoriť galériu Anton Laššák Zdroj: roj

Konečne sa naňho usmialo šťastie. Verný čitateľ denníka Nový Čas Anton Laššák (64) súťaží s najobľúbenejším denníkom od čias jeho vzniku. Zúčastňuje sa takmer všetkých súťaží a je neuveriteľné, že doteraz nikdy nič nevyhral a aj napriek tomu poctivo súťaží. „Smiali sa mi, ale už sa dosmiali, keď som vyhral, nie? Síce som doteraz nikdy nič nevyhral, ale tešilo ma, že aspoň môžem šťastie pokúšať. A vidíte, teraz sa mi všetko za celé tie roky vrátilo naspäť a ešte som v poriadnom pluse,“ teší sa šofér z povolania na dôchodku. Najradšej by šiel na slnečný Cyprus s manželkou Helenkou (63), napokon sa ale rozhodli, že darček posunú synom na oneskorený deň detí. „Oni už nie sú deti, Anton (41) aj Tomáš (38) sa ale o nás starajú, pomáhajú nám, a tak sme si povedali s Helenkou, že sa im takto za všetko odvďačíme,“ dodáva spokojne.

Ako súťažiť

Stačí si kúpiť počas týždňa 5 vydaní Nového Času, nazbierať a vystrihnúť v daný týždeň 5 zhodných kupónov, nalepiť ich na korešpondenčný lístok alebo vložiť do obálky, uviesť svoje kontaktné údaje a poslať do 4. 6. 2019 na adresu: Nový Čas - súťaž, P. O. Box č. 38/a, 830 00 Bratislava 3.