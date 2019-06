Fico sa ukázal po dvoch týždňoch, začal zhurta: Tvrdý odkaz Pellegrinimu

Credo Roberto Experto, verte skúsenému Robertovi! Tieto slová predniesol Fico novinárom na úvod krátkej tlačovky.

Na verejnosti sa neukázal dva týždne, a tak sa špekulovalo, kde sa nachádza. Počas jeho prítomnosti v Smere prepukol puč a košická stranícka organizácia žiadala mimoriadny snem a Ficovo odstúpenie. Expremiér im ale nepriamo odkázal, že majú minimálne do roku 2020 smolu.

Predseda Smeru sa na verejnosti neobjavil od eurovolieb v ktorých jeho strana obsadila iba druhé miesto. Denník Pravda s odvolaním na dva nemenované zdroje informoval, že sa expremiér zveril do rúk izraelských kardiológov. Fico to odmietol. „Rád by som opravil informácie, ktoré sa objavili v médiách. Kde som bol. Žiadny Izrael, žiadni doktori. Chodil som veľa po Slovensku, okrem toho som bol v Mostare na veľkej výstave obrazov v prítomnosti pani ministerky Laššákovej... Prekvapuje ma, že ste túto informáciu nezachytili,“ poprel Fico.

Kým bol preč, okresní funkcionári a členovia Smeru v Košickom kraji spísali výzvu, v ktorej žiadali jeho odstúpenie z čela strany.povedal Fico.

Súčasný premiér Peter Pellegrini neodmietol prípadnú kandidatúru na predsedu strany. Na otázku, či nehrozí vnútrostranícky súboj, Fico priamo neodpovedal. „Nebudem komentovať verejné vyhlásenia. Budem sa správať tak, aby Smer vyhral parlamentné voľby. Ak niečo je a niekto chce o niečom diskutovať, tu sú dvere predsedu strany, môže zaklopať a môže vojsť,“ uzavrel Fico, podľa ktorého nie je dôvod na personálne zmeny.