Prvá časť rozhovoru s Kiskom: Prečo som po Kuciakovi zostal na lyžovačke

Čaká ho posledný týždeň v úrade. Už budúcu sobotu prezidentské žezlo prevezme na Slovensku prvýkrát žena.

Andrej Kiska (56) sa s Palácom pomaly lúči rozlúčkovými akciami s kolegami a smeruje do parlamentnej politiky. V poslednom veľkom rozhovore ako prezident sa pre Nový Čas rozhovoril aj o pálčivých témach, ktoré sa s jeho mandátom spájali.

Mnohí vám vyčítajú to, že Slovensko označujete ako mafiánsky štát. Keby ste to povedali na začiatku svojho úradu, tak si poviem, že o. k., je to mafiánsky štát a on to ide zmeniť. Ale neviem pochopiť, že toto hovoríte po piatich rokoch, čo ste najvyšší ústavný činiteľ.

- Nemyslím tým štát, ide o vládu, ktorá dopustila neuveriteľné veci. Úprimne, keď som v inauguračnom prejave hovoril, že treba vrátiť dôveru ľudí v štát, tak som vôbec netušil, čo za obludnosti sa po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyplavia. Ukázal sa jasný presah mafie na Úrad vlády. Ukázalo sa, že každý prípad Mariána Kočnera dostali dvaja vyšetrovatelia, ktorí povedali, že skutok sa nestal. A potom, keď sa na to prišlo, tak len odišli do civilu. Zistil som, že minister vnútra roky dostával informácie zo SIS o tom, že na východe Slovenska pôsobí talianska mafia a až vražda dvoch mladých ľudí spôsobila, že sme mafiána z východného Slovenska konečne zatkli a poslali do Talianska. Neviete si predstaviť, aké rozhorčenie a sklamanie to vo mne vyvolalo. Nezabudnime, že podľa nemeckých vyšetrovateľov sme poskytli vládny špeciál na únos človeka. Že nám tu niekto sledoval novinárov a robil im zle aj za pomoci štátnych orgánov. To nie je normálne. Ten ich pocit, že vyhraj voľby a môžeš všetko... Na to neprídete ako obyčajný občan. Zistíte to až vtedy, keď sa tomu ocitnete zoči-voči. A ja môžem povedať len to, že treba robiť všetko pre to, aby sme si túto krajinu zobrali naspäť. Lebo oni majú skutočne pocit, že sú majiteľmi tohto štátu. Chápadlá majú všade.

O vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa Slovensko dozvedelo v pondelok 26. februára 2018. Vy ste sa však k tomu vyjadrili až v piatok, lebo dovtedy ste boli s rodinou na lyžovačke v Alpách. Neberiete to ako svoje osobné zlyhanie? Nebola to chyba, že ste dovolenku v takej závažnej situácii neukončili?

- Vražda dvoch mladých ľudí bola šokujúca vec. Bol som pár hodín od Bratislavy. Keď som sa to dozvedel, pomyslel som si, že keď ľudí zavraždia, nikto zo začiatku nevie, prečo sa to stalo, ako sa to stalo. Okamžite som vyjadril úprimnú sústrasť a spojil som sa s mojimi ľuďmi a požiadal ich, aby ma informovali priebežne o všetkom v súvislosti s prípadom. Bol som presvedčený, že polícia a orgány činné v trestnom konaní hneď od začiatku budú konať tak, ako majú. V takom prípade by som pokladal za nevhodné, aby som ja ako prezident do toho akokoľvek zasiahol. Hneď by ma obvinili z politikárčenia.

Nemuseli ste zasahovať, ale mohli ste byť na Slovensku prítomný. Je bežné vo vyspelých demokraciách, že pri závažných udalostiach prezidenti, premiéri, ministri nezostávajú dovolenkovať.

- Venoval som sa tomu s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. S mojimi poradcami sme vtedy každý deň 2 - 3 hodiny telefonicky rozoberali, čo sa deje, aký postup zvoliť... Tiež som po dvoch dňoch od vraždy požiadal o mimoriadne vystúpenie v televízii. Keď som videl tú nešťastnú tlačovku s miliónom eur na stole, aroganciu a obviňovanie, keď sa ukazovali prepojenia na mafiu a bolo jasné, o čom Ján Kuciak písal, vtedy som pochopil, že štát zase zlyháva a je načase, aby prezident zasiahol. Čiže, keď situácia dospela k tomu, že je potrebné okamžite sa vrátiť domov, tak sme sa pobalili a vrátili sa. Na prvom smútočnom zhromaždení som tiež nepovedal ani vetu, iba som vyzval na minútu ticha. Smer iba na to čakal, aby ma obvinil, že zneužívam vraždu. Prezident je posledná inštancia...

Ako sa to vezme, pre ľudí ste prvá inštancia, hlava štátu.

- Ale prezident by mal v prvom rade čakať, ako budú postupovať tí, ktorí sú za vyšetrovanie zodpovední. Veď sa to mohlo skončiť aj tak, že za dva dni všetkých pochytajú a bolo by to vyriešené. Ľudia by nevyšli do ulíc, lebo by neboli žiadne pochybnosti, či polícia bude vyšetrovať, neboli by pochybnosti o ministrovi vnútra, o premiérovi... Lenže to sa nestalo. A vtedy som sa vrátil. Keby som tu sedel od začiatku, tak sa tým nič nezmení.

