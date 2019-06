Peter Velits odkrýva zákulisie svetovej cyklistiky: Sagan má vystarané do konca života

Bývalý pretekár Peter Velits (34) opäť poodkrýva zákulisie svetovej cyklistiky. Po ukončení kariéry v roku 2016 sa primárne venuje podnikaniu. Podľa neho bolo dôležité, že na jej sklonku myslel na budúcnosť. To zrejme teraz robí aj Peter Sagan (29), ktorý má však podľa Velitsa už teraz vystarané do konca života.

Chýba vám profesionálna kariéra?

- Ja nie som človek, ktorý žije z minulosti a spomienok. To, čo som chcel odjazdiť, som odjazdil. Cyklistika mi nechýba. Je to náročný šport. Neplačem nad tým, čo bolo, ako bolo. Som rád za to, že som spoznal veľa krásnych miest a ešte viac skvelých ľudí, s ktorými som stále v kontakte.

Ste v kontakte trebárs aj s vaším bývalým kolegom Cavendishom?

- S ním nie. Momentálne nemám ja ani on dôvod, prečo by sme sa mali kontaktovať. Ale verím tomu, že keby sa spolu stretneme niekde na ulici, tak sa pozdravíme a máme si čo povedať.

Aké sú vlastne vzťahy medzi cyklistami z konkurenčných tímov?

- Ten cyklistický rybníček je strašne malý. Ľudia sa prelievajú z jedného tímu do druhého. Počas kariéry vystriedate mnoho kolegov. Vzťahy sú preto normálne. Nie je tam trebárs taká rivalita, ako v tenisovom svete.

Vy ste už na sklonku kariéry uvažovali nad zadnými vrátkami a začali ste podnikať. Venujete sa tomu aj v súčasnosti?

- Áno, stále podnikám spolu s bratom. Nebol to z našej strany kalkul, ale samozrejme niekde vzadu v hlave sme to mali. Keď sme začali s biznisom, tak som mal už 7 rokov v cyklistike za sebou. Vedel som, že už nikdy nevyhrám Tour de France. Vedel som, kde je moje miesto. Chcel som ale využiť svoju pozíciu a poznatky z cyklistiky na to, aby som mohol podnikať. Lákalo ma to a v konečnom dôsledku to bolo moje najlepšie rozhodnutie. Ten presun z profesionálnej kariéry bol super jednoduchý.

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

- Ráno o ôsmej idem do kancelárie. Strávim tam toľko času, koľko potrebujem, aby som spravil, čo treba. Je s tým spojené aj cestovanie, preto je to rôznorodé. Určite je to iné, ako keby som mal ísť robiť ráno za pás. Som pánom svojho času, čo sa mi veľmi páči. Neviem si predstaviť robiť niečo iné.

Peter Sagan začal nedávno predávať zlaté mince. K tomu má aj iné podnikateľské aktivity. Myslíte, že už cíti, že sa blíži koniec a pomaly pomýšľa na zadné vrátka?

- Jasné, určite. Ale zase na druhej strane si nemyslím, že toto je to gro, ktorému sa Peter bude venovať. Možno mu to niekto poradil a on sa chopil príležitosti a išiel do toho. On už je ale v tej kategórii, že po kariére nebude reálne potrebovať hľadať si ďalšie živobytie. Keď bude s peniazmi narábať rozumne, tak už to pre neho nebude potrebné.

Petrove podnikateľské aktivity

- predáva vlastnú kolekciu bicyklov a cyklistických doplnkov

- propaguje slnečné okuliare

- predáva zlaté mince (150 g zlata za 18 000 eur)

- investoval do luxusného zámočku, v ktorom chce zriadiť hotel, kúpele či múzeum