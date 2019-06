Róbert Petrovický dostal krásny darček: Na meniny ho vymenovali za trénera

Nová výzva a veľká pocta! Novým trénerom hokejovej reprezentácie do 20 rokov sa včera na dva roky stal bývalý útočník a majster sveta Róbert Petrovický (45), ktorý tak dostal krásny darček k meninám. Po dvoch rokoch pôsobenia v pozícii asistenta v Slovane i národného A-tímu po boku Craiga Ramsayho sa prvýkrát v kariére postaví na lavičku ako hlavný kouč.

Petrovický preberá kormidlo pri výbere do 20 rokov po ôsmich rokoch od Ernesta Bokroša, ktorý už nemal v pláne pokračovať a pred pár dňami sa stal generálnym manažérom žilinského klubu.

Vtedy som ešte nevedel, ako to bude aj so Slovanom na klubovej scéne, takže definitíva padla až pred pár dňami, keď som prikývol. Som rád, že za dva roky pôsobenia v Slovane pri Vladovi Országhovi a v národnom tíme po boku Craiga Ramsayho som sa toho veľa naučil. Bola to pre mňa obrovská škola a teraz tieto skúsenosti môžem aplikovať v reprezentácii do 20 rokov. Beriem to ako veľkú výzvu,“ vyjadril sa Petrovický, ktorý už má aj realizačný tím.

„Mám okolo seba kvalitných ľudí, bývalých úspešných hráčov, takže si môžeme tie úlohy podeliť, aby sme dobre pripravili mužstvo na budúcu sezónu.“ Jej vrcholom budú koncom decembra majstrovstvá sveta v susednom Česku. „Bude to vrchol, musíme sa na tento turnaj dobre pripraviť. Prvý prípravný päťdňový kemp máme v Námestove už 16. júna, aby sme čo najskôr hráčov dobre spoznali. Plánujem počas sezóny aj vycestovať za hráčmi do zahraničia, aby sme mali o nich čo najviac informácií,“ doplnil majster sveta z roku 2002, ktorý včera oslávil meniny. „Dostal som krásny darček na meniny. Na tento deň isto nezabudnem,“ dodal s úsmevom.