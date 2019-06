Na Tehelné pole prestúpil z konkurenčnej Trnavy: Slovanisti to Abenovovi dali vyžrať

Vo fanúšikoch futbalového Slovana vzkypela žlč. Stalo sa tak po tom, čo úradujúci majster oznámil prvú transakciu novej sezóny. S belasými uzavrel štvorročný kontrakt juhoamerický obranca Myenty Abena (24). Nikoho neprekvapuje, že ide o ďalšieho cudzinca na Tehelnom poli. Že však prichádzaz konkurenčného Spartaka Trnava, to priaznivcov vytočilo.

Situáciu sa snažil upokojiť viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší. „Chápem, že niektorí môžu citlivo vnímať, v akom klube naposledy pôsobil.Stále platí, že si neviem predstaviť angažovanie ktoréhokoľvek hráča z trnavského kádra z jesene 2018. Nikoho z nich sme neangažovali.“Abena prišiel do Trnavy v januári z holandského klubu De Graafschap. Spartak sa s ním dohodol do konca sezóny. „Myenty dostal od nás ponuku na predĺženie spolupráce a garantovaný ročný príjem, aký nemal v Trnave nikto. Nedostali sme na to relevantnú odpoveď, až sme sa dozvedeli, že podpísal zmluvu so Slovanom,“ reagoval pre Trnavský hlas manažér Marián Černý. Slovan čaká hneď skraja sezóny nabitý program. Už o mesiac sa predstaví v predkole Ligy majstrov. Urastený stopér by mal zvýšiť konkurenciu v strede obrany. „Verím, že to pochopia aj naši fanúšikovia,“ povedal pre klubovú stránku Abena.

Reakcie Slovanistov:

- Z Trnavy ani upratovačku, sorry...

- V poslednom derby si zaslúžil dostať poriadnu slovenskú po papuli.

- Za mňa poviem nie! Je jedno, koľko nosil ten špinavý dres, ale nemá čo robiť v Slovane.

- Tak, ako hrdo drží dres dnes, tak hrdo držal Andraža v derby v pästi.

- Keď v zápase s Trnavou niekoho z čierno-červených chytí pod krk, bude mu odpustené.

- Amen.