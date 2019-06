FUMBI: bezpečné investovanie do kryptomien

S celosvetovo unikátnym riešením, ktoré vyvinula slovenská spoločnosť Fumbi, je investovanie do kryptomien nielen jednoduché, ale aj bezpečné. Aj preto jej dôveruje stále viac ľudí, ktorí sa rozhodli svoje prostriedky zhodnotiť vo svete virtuálnych mien. Na to, aby ste sa investorom stali aj vy, veľa kapitálu nepotrebujete.

Mimoriadny potenciál rastu

Trh s kryptomenami je veľmi veľký – veď v súčasnosti ich je viac ako 2000 a stále pribúdajú ďalšie. Pre laika je prakticky nemožné sa v ňom vyznať a vybrať si tú „správnu“ menu, ktorá mu bude zarábať. Možnosti mimoriadneho zhodnotenia sú veľké najmä z dlhodobého hľadiska, avšak vysoké je aj riziko nesprávnych rozhodnutí. „A práve naše riešenie toto riziko znižuje, a tým robí investovanie do kryptomien bezpečnejším,“ hovorí Juraj Forgács, zakladateľ a CEO Fumbi.

Riziko rozložené v portfóliu

„Naši investori totiž neinvestujú do jednej meny. My toto riziko znižujeme tak, že ich vklady rozkladáme do viacerých kryptomien,“ vysvetľuje J. Forgács.

Tajomstvo bezpečnosti investičného produktu spoločnosti Fumbi spočíva vo Fumbi Algoritme, ktorý vytvára dynamické portfólio, tvorené až z 31 TOP kryptomien.

Dynamický algoritmus v pravidelných intervaloch sleduje a prepočítava, ako sa vyvíjajú ceny kryptomien, a tak dokáže kopírovať nielen pohyby jednotlivých virtuálnych mien, ale aj celého trhu. „Nezáleží na tom, ktorá kryptomena rastie a ktorá klesá. Hodnota portfólia našich investorov závisí od celkovej hodnoty kryptomien, nie od ich individuálnych cenových pohybov. Naši investori tak zarábajú na raste celého trhu ako takého,“ hovorí J. Forgács.

Zámok pred hekermi

Investovanie na trhu s kryptomenami je ohrozené aj útokmi hekerov, pri ktorých hrozí strata súkromných kľúčov a krádež prístupových informácií. Fumbi eliminuje aj tieto riziká implementáciou sofistikovaného toku informácií a bezpečným spôsobom ukladania dát. Všetky kryptopeňaženky, ktoré Fumbi spravuje, sú v offline prostredí rozkladané na viac častí a uložené v zabezpečených priestoroch.

Na investíciu stačí aj 50 eur

Jedinečnosť Fumbi Network spočíva aj v tom, že ponúka investovanie i sporenie v kryptomenách pre širokú verejnosť a to už pri malej výške vkladu. Začať môžete so sumou už od 50 eur. Fumbi sa riadi slovenským právom a nevyužíva kolektívne investovanie. Klienti Fumbi zostávajú priamymi a výlučnými vlastníkmi svojich kryptomien.

Trhové pohyby

Kryptomenový trh je známy svojimi častými pohybmi hore a dole. Niekedy sa môže hýbať aj v rozmedzí 10 %. Netreba preto pri týchto pohyboch panikáriť, pretože nemajú vplyv na dlhodobý trend.