Stáva sa to aj v NHL: Bitka v hľadisku počas boja o Stanley Cup!

Hokejisti St. Louis Blues sú len krôčik od zisku Stanley Cupu.

V noci na piatok triumfovali v piatom súboji finále play off NHL na ľade Bostonu Bruins 2:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:2 na zápasy.

Blues môžu spečatiť zisk prvého Stanleyho pohára v klubovej histórii už v noci na pondelok, keď je na ich ľade na programe šiesty zápas finálovej série (2.00 SELČ).

V Bostone zavládlo po prehre menšie sklamanie a frustrácia. Tá mala za následok aj incident, ktorý sa odohral priamo na štadióne. V aréne Bruins sa po zápase do seba pustila skupinka bostonských fanúšikov a "bluesmanov". Boston aj z tohoto zápasu vyšiel ako porazený celok.trefne poznamenal autor videa na sociálnej sieti.

St. Louis just dominating Boston on all levels tonight pic.twitter.com/by9rZyHCzC — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) 7. júna 2019

Na štadióne sa odohral aj ďalší incident, ktorý sa podarilo zachytiť na video. V ňom sa opäť do seba pustilo viacero priaznivcov Bostonu a St. Louis. MAYHEM IN THE NOSE BLEEDS IN BOSTON pic.twitter.com/1rQcDOEvCl — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) 7. júna 2019

Videá sú trefným dôkazom toto, že aj správanie fanúšikov na tribúnach v NHL je často podobne nedisciplinované ako v iných hokejových súťažiach.