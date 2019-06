Do Eltona Johna sa kvôli Rocketmanovi pustil vlastný brat: Klame spevák vo filme?!

Elton John tvrdí, že jeho otec Stanley bol homofób a nikdy svojho slávneho syna neakceptoval v tom, aký je.

A tak ho opisuje aj v biografickom filme Rocketman, ktorý v máji vstúpil do kín. Lenže výhrady k nemu má Eltonov brat Geoff Dwight. Ten tvrdí, že otcovi Stanleymu nikdy nevadilo, že je Elton gay. A že na smrteľnej posteli ľutoval, že sa s ním slávny syn nerozlúčil. Vo filme Rocketman je Stanley Dwight veľmi chladným mužom, ktorý nie je schopný prejavovať svojim deťom city. Geoff Dwight tvrdí, že je to ale nepravdivé.

,,Ten chlad a odstup je milión kilometrov vzdialený tomu, aký náš otec bol. Bol jednoducho typickým produktom svojej doby, vtedy muži nechodili a neobjímali každého na počkanie a neprejavovali mu city každú minútu dňa, ale on mal v sebe pre nás všetkých ohromné ​​množstvo lásky. Otec mal veľké srdce a miloval nás všetkých rovnako. Bol na Eltona nesmierne hrdý a tiež na všetko, čoho Elton dosiahol," zveril Geoff denníku The Mail. Elton pritom tvrdí, že za jeho alkoholizmus, závislosť od drog, poruchu príjmu potravy a závislosť na sexe mohol práve otcov citový chlad. Vo filme mu potom Stanley zakazuje trénovať hru na klavír.



,,Otec nás všetkých podporoval v tom, aby sme boli hudobne založení. Sám bol vo swingovej kapele, takže nevidím dôvod, prečo by mal Eltona odrádzať. Ja som bol pri klavíri absolútne neschopný, takže mi otec zohnal gitaru a trúbku a knihy pre samoukov. To nevyzerá ako človek, ktorý odrádza svoje deti od hudby," dodal Geoff Dwight. Pri Stanleyho smrteľnej posteli v roku 1991 boli len Geoff, Stanley mladší, Robert a Simon. Jeho štyri ďalší synovia. So slávnym Eltonom sa nikto z nich nestretáva.