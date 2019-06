Bude Fico naďalej v čele Smer-SD? Expremiér prehovoril o budúcnosti v strane

Predseda Smeru-SD Robert Fico bude do volieb naďalej viesť stranu, v Smere-SD spúšťa v súvislosti so situáciou vnútrostranícku diskusiu.

Oznámil to na brífingu v Bratislave. Na personálne zemetrasenie v Smere-SD nevidí dôvod. Jeho cieľom je opäť vyhrať parlamentné voľby.

Fico nekomentuje informácie o mimoriadnom sneme Smeru-SD ani o tom, že by premiér Peter Pellegrini mohol kandidovať za predsedu strany.

Odmietol cestu za lekármi do Izraela

Robert Fico odmietol, že by bol v ostatných dňoch v Izraeli. Rovnako odmietol, že by sa zveril do lekárskej starostlivosti. "Žiaden Izrael, žiadni doktori. Chodil som veľa po Slovensku a okrem toho som bol v Mostare na otvorení veľkej výstavy obrazov," povedal Fico.

Dodal, že tam bol aj za prítomnosti ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) a čuduje sa, že si to nikto nevšimol, keďže tam bolo podľa neho 'milión novinárov'.

Predseda Smeru-SD a bývalý premiér Fico sa mal nachádzať v Izraeli, kde sa zveril do rúk tamojším najlepším kardiológom. Informáciu priniesol denník Pravda, ktorý sa odvolával na dva vplyvné zdroje zo Slovenska a Izraela.